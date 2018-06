Mercato del lavoro | occupazione stazionaria

CalcioMercato Arsenal - preso Torreira. La Sampdoria incassa 30 milioni : 5 in più della clausola : L' Arsenal ha il suo nuovo centrocampista, si tratta di Lucas Torreira che arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria. Accordo trovato tra i 'Gunners' e il club del presidente Ferrero , riuscito a ...

CalcioMercato : Lemar è il primo colpo dell’Atletico Madrid [CIFRE e DETTAGLI] : Thomas Lemar è il primo colpo dell’Atletico Madrid sul mercato estivo. Il club ‘colchonero’, secondo quanto scrive L’Equipe, ha trovato l’accordo con il Monaco e con il giocatore per il trasferimento da Montecarlo in Spagna. L’operazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Lemar era a un passo dal Liverpool nel mercato di gennaio: il suo cartellino viene valutato intorno ai 65 milioni. Nell’ultima ...

CalcioMercato Inter - Antonello : 'Icardi? Parleremo presto del rinnovo' : MILANO - 'Quando competeremo con la Juventus per lo Scudetto? Stiamo impostando un lavoro importante per far tornare l' Inter competitiva ai massimi livelli nei prossimi anni' . Così l'amministratore ...

Mirabelli show sul calcioMercato del Milan : “Donnarumma - Thiago Silva e lo scambio Falcao-Andrè Silva - vi dico tutto” : Milan attento su più fronti in merito al calciomercato che sta per decollare definitivamente, Mirabelli fa il punto della situazione Il Milan attende la sentenza Uefa per poi scatenarsi sul mercato, ma già Massimiliano Mirabelli, ds del club rossonero, sembra avere le idee chiare in merito ad alcuni affari. Il dirigente del Milan, interpellato da Premium Sport, ha analizzato in primis la questione legata a Donnarumma: “Ora c’è ...

MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? / CalcioMercato - il capitano dei nerazzurri discute del rinnovo con l'Inter : MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: la moglie e agente del calciatore argentino Wanda Nara è pronta a incontrare i dirigenti bianconeri per trattare il futuro del marito.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:48:00 GMT)

CalcioMercato Roma - tutti i dettagli dell’operazione Kluivert : spunta una percentuale a favore di… Raiola : Nell’affare Kluivert, la Roma si è impegnata a versare il 20% della futura rivendita a Mino Raiola e il 9% all’Ajax L’affare Kluivert per la Roma è ormai praticamente definito, l’attaccante olandese svolgerà le visite mediche oggi a Villa Stuart e poi firmerà il suo nuovo contratto quinquennale. Un’operazione importante per il club giallorosso, che si assicura una dei talenti più promettenti del panorama europeo, ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul Mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare il Triplete e ...

Il valore dell’indipendenza per il guardiano del Mercato : Le autorità indipendenti sono un pilastro delle democrazie liberali, perché garantiscono la tutela di beni pubblici fondamentali dei cittadini, qualunque siano gli interessi ideologici...

CalcioMercato Inter - si complica Rafinha : ecco la probabile nuova destinazione del calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter attivissima sul mercato ma non arrivano solo buone notizie, si complica infatti la conferma di Rafinha, sul calciatore di proprietà del Barcellona è piombato il Tottenham. La notizia arriva direttamente dal quotidiano catalano Sport, che conferma la stima di Pochettino nei confronti del calciatore. I 35 milioni per il riscatto del cartellino rappresentano un problema per l’Inter, non per quello di ...

CalcioMercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

CalcioMercato : la Juventus ripensa a Kovacic del Real Madrid : La Juventus ripensa a Mateo Kovacic. I bianconeri hanno di nuovo nel mirino il centrocampista del Real Madrid, già in Serie A con la maglia dell’Inter per due stagioni. Nell’estate 2017 i campioni d’Italia tentarono l’assalto, ma l’offerta di 75 milioni venne respinta perché Zidane considerava il croato una pedina importante e si opponeva alla cessione. Dopo l’addio del francese, il futuro a Madrid di Kovacic ...

Banche alla riscossa. S&P : risentono delle turbolenze di Mercato : Teleborsa, - Si rasserena il clima sulle Banche italiane, dopo un'ondata di vendite per l'instabilità politica che aveva fatto impennare lo spread. Il settore torna a brillare, mettendo a segno oggi ...

