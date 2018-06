Melzo Trovato il cadavere di Sara Luciani

Melzo - trovato in un canale il corpo della ragazza scomparsa venerdì. Il fidanzato si era impiccato : Manuel Buzzini, 31 anni, è stato trovato nel cortile della casa della nonna a Melzo , impiccato . E della sua ragazza si erano perse le tracce venerdì scorso, dopo essere uscita insieme a lui. Ma ora il corpo di Sara Luciani, 21 anni, è riaffiorato nelle acque del canale Muzza. È stato individuato da un passante all’altezza di Paullo, a poca distanza dalle griglie della centrale idroelettrica in cui domenica si era incastrato il paraurti della ...

