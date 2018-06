Melzo - Sara Luciani : trovato il corpo della 21enne in un canale. Nessuna traccia dell’autoVideo : Il cadavere è stato avvistato da un pescatore alle 14.20 nel canale Muzza all’altezza di via Buonarroti a Paullo. Il fidanzato Manuel si era impiccato

Melzo - Sara Luciani : ritrovato il corpo/ Ultime notizie : le liti con il fidanzato suicida - si cerca l’auto : Melzo , Sara Luciani sparita da giorni: ritrovato il corpo a Paullo. Ultime notizie : una terza persona in auto con lei e il fidanzato ? Manuel Buzzini è stato trovato impiccato sabato(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Ritrovato il cadavere di Sara Luciani - la ragazza scomparsa a Melzo - in provincia di Milano : È stato trovato il corpo di Sara Luciani , la ragazza di 21 anni sparita da Melzo ( Milano ) venerdì sera dopo essere uscita con il fidanzato Manuel Buzzini, l'operaio di 31 anni che poche ore dopo si è ucciso impiccandosi. Il cadavere galleggiava nelle acque del canale Muzza, è stato individuato all'altezza di Paullo, a poca distanza dalle griglie della centrale idroelettrica in cui domenica si era incastrato il ...

Melzo - Sara Luciani : trovato il corpo della 21enne in un canale. Nessuna traccia dell’auto : Il cadavere è stato avvistato da un pescatore alle 14.20 nel canale Muzza all’altezza di via Buonarroti a Paullo. Dopo cinque giorni di ricerche, il corpo senza vita di Sara Luciani, la ragazza di 21 anni scomparsa venerdì scorso, è stato trovato. Il cadavere è stato avvistato da un pescatore alle 14.20 nel canale Muzza all’altezza di via Buonarroti a Paullo. L’uomo ha avvisato subito i vigili del fuoco che hanno provveduto a portare fuori ...