Aquarius, Meloni: "Tecnicamente hanno ragione sia Salvini sia Malta. Non possiamo accogliere 800 milioni di african…
Meloni:non siamo una colonia di Francia

"Se il Presidente francese si permette di trattare l'Italia come unaè perché la considera tale e se lo fa è perché i governi precedenti hanno permesso alladi fare il bello e cattivo tempo,di saccheggiare le nostre imprese,di dare lezioni quando non sono in grado di fare quello che chiedono ai loro confinanti". Lo ha detto Giorgia,leader di FdI in tv su Rete 4. "Bombardando la Libia hanno creato il caos immigrazione. Il governo deve richiamare il nostro ambasciatore perché nonuna",ha sottolineato.(Di mercoledì 13 giugno 2018)