Melissa Satta | a Ibiza con la famiglia è già estate

vanityfair

: Dopo un anno parecchio movimentato, con allontanamenti e trasferimenti vari, ora eccoli in #vacanza tutti insieme… - VanityFairIt : Dopo un anno parecchio movimentato, con allontanamenti e trasferimenti vari, ora eccoli in #vacanza tutti insieme… - IbizaPromoUK : RT @ChiccoseDOC: MELISSA SATTA, IN VACANZA AD IBIZA, CON IL MARITO KEVIN PRINCE BOATENG ED IL FIGLIO MADDOX.. - ChiccoseDOC : MELISSA SATTA, IN VACANZA AD IBIZA, CON IL MARITO KEVIN PRINCE BOATENG ED IL FIGLIO MADDOX.. -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Inizia sotto il sole dil’2018 di, in vacanza con il marito Kevin Boateng e il figlio Maddox, 4 anni festeggiati lo scorso aprile. E le giornate, ovviamente, trascorrono in spiaggia, tra scatti in bikini da condividere su Instagram, giochi sulla sabbia e primi bagni, in acqua e di sole. Il più felice è proprio il piccolo Maddox, che ai giochi sul bagnasciuga alterna gli abbracci alla sua mamma. Per ladell’ex velina è stato un anno pieno di cambiamenti, quello appena trascorso. Dopo la lontananza forzata dovuta al lavoro di Kevin, in forza a Las Palmas, un club delle Canarie, mentre lei era fissa a Milano con il figlio, il trasferimento di lui all’Eintracht Frankfurt. Nulla da fare, insomma, per ora di lavorare nella stessa città non sembra possibile. Loro, però, sono ben organizzati, e si vedono appena possono, senza far pesare le ...