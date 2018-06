Mediaset | Belén nega la sfida interna con Blasi e Marcuzzi | le sue parole

Belen e Ilary protagoniste di 'Balalaika' - prodotto Mediaset dedicato ai Mondiali : Mediaset ha annunciato la messa in onda di 'Balalaika' che vedrà come protagoniste due tra le donne più ammirate della TV italiana. Ilary Blasi e Belen Rodriguez saranno insieme nel nuovo 'contenitore' televisivo che inizia in concomitanza con gli imminenti Mondiali di Russia. Il primo match tra Russia ed Arabia Saudita, infatti, si disputa il 14 giugno. La prima puntata di Balalaika va invece in onda il giorno successivo su Canale 5, in seconda ...

Ilary Blasi e Belén Rodriguez : regine dei Mondiali targati Mediaset : Si chiama Balalaika – dalla Russia col pallone ed è il nuovo programma dedicato ai Mondiali di Russia al via il 15 giugno alle 22 su Canale 5. A condurlo Nicola Savino e Ilary Blasi con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band, di Diego Abatantuono, del Mago Forrest, di Ciro Ferrara, di Giorgio Rossi, di Elena Tambini, di Monica Bertini e di Belén Rodriguez, che torna sull’ammiraglia Mediaset a sette mesi ...

