McLaren - Svelati gli scarichi della nuova Sports Series

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Da Woking arriva un'ulteriore conferma che tranquillizzerà i puristi: lasportivanon sarà elettrica. I terminali di scarico mostrati in questaimmagine ufficiale fugano ogni dubbio, confermando la presenza di un motore termico dentro al cofano. Annunciato la scorsa settimana con un teasercoda, nel quale non comparivano i terminali di scarico, il nuovo modellofamigliasarà svelato il 28 giugno come evoluzione ad altissime prestazioni570S, per poi debuttare il 12 luglio al Goodwood Festival of Speed.Coda lunga e più potenza. Il quinto modello del piano industriale Track22 utilizzerà tecnologie di riduzione del peso inedite per lee soluzioni tecniche derivate dalle hypercar del marchio di Woking. Oltre allaaerodinamica e alle regolazioni meccaniche tarate per l'utilizzo in pista, la sportiva disporrà, come ...