Matteo Salvini | la profezia di Farina sul leghista | ' Se tiene duro' | così piegherà Di

Matteo Salvini fa tutto ciò che farebbe un presidente del Consiglio : Ghe pensi mi Cronaca delle ultime ore: 'Se non arrivano le scuse ufficiali fa bene il premier Conte a non andare in Francia' , non lo dice il ministro degli esteri Moavero Milanesi, ma il ministro ...

Matteo Salvini "Flat tax subito nel 2018"/ Via i limiti ai contanti : Confesercenti - "tenete il Jobs Act" : Matteo Salvini, "Flat tax e quota 100 da subito": Governo, ministro dell'Interno a Confesercenti a parlare dei provvedimenti dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle

Aquarius - Verdi allo sbando : 'Matteo Salvini va processato' : La sinistra completamente allo sbando ormai non resta che fare appello ai giudici. I Verdi hanno infatti presentato un esposto in Procura contro Matteo Salvini e la sua linea dura contro gli immigrati ...

Matteo Salvini - "FLAT TAX GIA' NEL 2018"/ Poi aggiunge : "Via l'Imu dai negozi sfitti" : MATTEO SALVINI, "Flat tax e quota 100 da subito": Governo, ministro dell'Interno a Confesercenti a parlare dei provvedimenti dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle

Matteo Salvini gioca d'anticipo : 'Flat tax già nel 2018' : gioca d'anticipo Matteo Salvini e annuncia che la flat tax partirà già quest'anno e non nel 2019 come era stato detto. 'Non vengo a vendere propositi e promesse, ma a ricordare quanto contenuto nel ...

Aquarius - Matteo Salvini insultato dal Fatto quotidiano : la vignetta brutale in prima pagina - 'stappa un c***' : ... al grido 'stappa un cretino ', con il leghista in tenuta balneare un po' coatta e il sotto-pancia 'il nordista profondo che fa tremare il mondo'. Sembra quasi un complimento, ma non voleva esserlo.

Matteo Salvini - cartelli Pd di protesta al Senato/ Video - "Non mi dà fastidio Macron - figurarsi questo" : Matteo Salvini, cartelli Pd di protesta al Senato. Video, il ministero dell'Interno replica col sorriso: "Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci questo"

Matteo Salvini - "Flat tax e quota 100 da subito"/ Governo - "Prima redditi degli imprenditori - poi le famiglie" : Matteo Salvini, "Flat tax e quota 100 da subito": Governo, ministro dell'Interno a Confesercenti a parlare dei provvedimenti dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle

Aquarius - Matteo Salvini : 'Emmanuel Macron ipocrita. Alzeremo la voce e otterremo tanto' : Emmanuel Macron attacca il governo italiano sulla vicenda della nave Aquarius ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ci sta e rivela tutte le ipocrisie del presidente francese: 'Lezioni da ...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : 'Non può far chiudere tutti i porti' : Venerdì il premier Giuseppe Conte ne parlerà col presidente francese Macron e poi lunedì prossimo con la cancelliera tedesca Angela Markel . Ma intanto la questione della chiusura dei porti agita i ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio si spartiscono vice Ministri e sottosegretari : “Il Consiglio dei Ministri ha nominato sei viceMinistri e trentanove sottosegretari”. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con

Aquarius - Matteo Salvini risponde a Emmanuel Macron : 'Domani eccoti i 6000 migranti che hai promesso di prendere' : Dopo cena, da Lilli Gruber , arriva anche la risposta di Matteo Salvini a Emmanuel Macron sul caso Aquarius . Ospite di Otto e mezzo su La7, il ministro degli Interni parla ovviamente di immigrazione ...

Matteo Salvini : "Alcuni tg Rai sembrano quelli degli anni '20 e '30" : "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Lo dico da giornalista, in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione a reti quasi unificate che non ha precedenti in Italia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la puntata di 'Otto e mezzo' che andrà in onda questa sera."I partiti - ha aggiunto Salvini - non resteranno fuori ma faremo delle scelte ...

Caso Aquarius - conseguenze penali per il governo : rischio condanna internazionale. Esposto in procura contro Matteo Salvini : tutti i dettagli : È scontro aperto sulla vicenda della nave Aquarius che sta muovendo verso la Spagna con a bordo i 629 migranti. Al centro di tutto c’è l’effetto della chiusura dei porti italiani su disposizione di Matteo Salvini e Danilo Toninelli – rispettivamente ministro dell’Interno e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che potrebbe causare conseguenze penali e portare il governo italiano sul banco degli imputati. Sì, la ...