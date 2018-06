Massimo Garavaglia | il pupillo di Giorgetti pronto per il Mef

ilfoglio

: @marcosabait Economia e finanze on. dott Massimo Bitonci on. dott.ssa Laura Castelli on dott. Massimo Garavaglia on… - m_paolo1 : @marcosabait Economia e finanze on. dott Massimo Bitonci on. dott.ssa Laura Castelli on dott. Massimo Garavaglia on… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Roma. La sorpresa non sta, adesso, nel vederlo finalmente tirato in ballo in questa ridda scomposta per le nomine di sottogoverno. La sorpresa, a sentire i suoi colleghi leghisti, era semmai, prima, nel constatare la persistenza del silenzio attorno a lui, protrattasi – almeno così pareva – ben oltr