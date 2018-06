Maria De Filippi | addio al sabato sera Il successo di Amici 17? La qualità paga ma

“Stroncata!”. Maria De Filippi con le spalle al muro dopo la finale di Amici. Mai - in tanti anni di carriera - la signora della televisione si era trovata a fronteggiare un problema del genere : ‘Amici 17’ si è chiuso lunedì sera con la vittoria al televoto e nelle classifiche di vendita del 22enne Irama. Un’edizione combattuta in cui non sono mancati i colpi di scena, su tutti l’eliminazione del favoritissimo Bionod, bistratto anche da Ermal Meta, la finale della quale è stata vista da una media di 4.872.000 telespettatori con il 25.1% di share, attestandosi come la trasmissione più vista delle rete ...

Maria De Filippi nuovamente criticata per Amici : le parole di Aldo Grasso : Maria De Filippi, Aldo Grasso di nuovo critico con la conduttrice di Amici Maria De Filippi viene nuovamente criticata da Aldo Grasso. A distanza di soli due mesi dall’ultimo affondo, a proposito della conduttrice di Amici il famoso critico televisivo così scrive sulle pagine de Il Corriere della Sera. “Maria non esibisce doti artistiche, non […] L'articolo Maria De Filippi nuovamente criticata per Amici: le parole di Aldo ...

Uomini e Donne/ Maria De Filippi perdona Nilufar : novità per la Addati e Giordano Mazzocchi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island? Maria De Filippi dà una seconda chance alla coppia(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 07:35:00 GMT)

AMICI 2018/ La rivincita di Irama e Maria De Filippi : AMICI 2018, la rivincita di Irama e Maria De Filippi: il giovane cantautore e la conduttrice sono i due vincitori del talent show di canale 5. Ecco perché.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 07:04:00 GMT)

Maria De Filippi e la straordinaria capacità di creare consenso : Si è conclusa con la vittoria di Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti, la 17ª edizione di Amici di Maria de Filippi, il talent show di Canale 5 per aspiranti star della musica e del ballo. Il ...

Amici 17 - Matteo Salvini guarda la finale e lo fa sapere sui social. Maria De Filippi gli risponde così : di Emiliana Costa Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di Amici . Boom di ascolti e gran finale di stagione per la signora della televisione Maria De Filippi . Davanti allo schermo, a godersi ...

Temptation Island : Maria De Filippi ha assunto un tentatore famoso! : Manca davvero poco all’inizio della quinta edizione di Temptation Island. Da poche ore si è scoperto chi è uno dei tentatori che cercherà di conquistare una delle fidanzate presenti nel villaggio. Maria De Filippi non si è fatta sfuggire un ragazzo così bello! Scoprite chi è! Giovedì 5 luglio 2018, partirà sul nostro piccolo schermo, la quinta ed attesissima edizione di Temptation Island. Vi annunciamo che a breve partiranno le ...

Amici di Maria De Filippi - Pio e Amedeo sfottono Ermal Meta : 'Sei venuto col gommone e ti abbiamo aiutato' : Il cantante Ermal Meta non ha preso benissimo la battuta del duo Pio e Amedeo , ospiti della finalissima di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. I comici pugliesi hanno fatto irruzione in studio ...

Matteo Salvini e il tweet su Amici - Maria De Filippi svela un segreto sul ministro : FUNWEEK.IT - Che Maria De Filippi non sia riuscita a nascondere pienamente l'imbarazzo per alcune battute di Pio e Amedeo su Matteo Salvini e i migranti è cosa nota a chi ieri sera era sintonizzato su ...

AMICI 2018 - CLASSIFICA FINALE E VINCITORE/ Il bilancio di Maria De Filippi : "Ragazzi al centro del programma" : Irama è il VINCITORE della FINALE di AMICI 2018: il primo ad esserne sorpreso è proprio lui, che dedica il titolo alla nonna. Le sue parole durante la conferenza stampa.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:10:00 GMT)

“Pensavo scherzasse - poi…”. Amici - la spifferata di Maria De Filippi su Matteo Salvini. È successo durante la finale del talent : Irama è il vincitore della diciassettesima edizione di ‘Amici’. Il cantautore 22enne di Carrara, il cui disco ‘Plume’ uscito il primo giugno è già in testa alla classifica degli album più venduti, ha battuto nella sfida finale la 18enne trapanese Carmen. Irama ha dedicato la vittoria alla nonna scomparsa da poco, per la quale ha scritto il brano ‘Un respiro’, uno dei sei inediti contenuti in ...

Amici - Matteo Salvini guarda la finale. E Maria De Filippi gli risponde : Ieri sera è andata in onda la finalissima di Amici di Maria De Filippi e fra i tanti ospiti in studio ci sono stati anche Pio e Amedeo. Il duo comico ha fatto divertire il pubblico inscenando un lungo monologo sulla raccolta fondi e sugli stranieri. Inevitabile, quindi, il riferimento a Matteo Salvini, alla sua politica e ad Aquarius. Le battute sugli immigrati sono state tante e il pubblico è stato al gioco. Ma proprio durante la diretta della ...

Amici 17 - Geppi Cucciari fa commuovere Maria De Filippi. Ecco cosa è successo : Il silenzio di Maria De Filippi è cosa storica. La conduttrice parla poco, osserva molto, giudica il minimo stretto indispensabile e quando interviene è per mettere la pietra tombale su una vicenda ...

Amici 17 - Maria De Filippi polemica : «In 18 anni io sempre la stessa - ma...» : Lo sfogo di Maria. Amici , il talent di Canale 5, ha chiuso la sua 17/a edizione incoronando vincitore il giovane Irama e avviandosi a tagliare il traguardo dei 18 anni. Tutti passati sotto l'occhio ...