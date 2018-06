Mandragora-Genoa | è il giorno decisivo

La Juve scatta per Golovin ma non trascura Dembelé. Incontro con il Genoa per Mandragora : I sogni di calciomercato non vanno abbandonati dopo le prime difficoltà, sussurrano a Torino, dove Milinkovic Savic resta ancora in cima alla lista dei desideri della Juventus. Ma l'agguerrita ...

Genoa - domani summit con la Juve per Mandragora e Sturaro : Genova - 'Per ora mi ripresento al Benfica, perché ho un contratto fino al 2021. Andrò a fare il ritiro a Lisbona e parlerò con il tecnico Rui Vitoria per sapere se punta o no su di me per il prossimo ...

Calciomercato Genoa - Mandragora vicino al ritorno. Ufficiale Piatek : Il Genoa è stato il primo club a credere in lui, quando " appena 14enne " decise di puntare sulle sue qualità. In rossoblù arrivo poi l'esordio in Serie A contro la Juventus, club che più in avanti ne ...

Calciomercato Genoa - arrivano conferme : Mandragora ad un passo : Calciomercato Genoa – Su CalcioWeb il 22 maggio vi avevamo anticipato dell’interesse del Genoa per il centrocampista della Juventus Mandragora, oggi arrivano nuove importanti conferme. Nelle ultime ore contatto in Lega tra le parti, il Presidente Preziosi ha chiesto il calciatore in prestito, Mandragora è alla ricerca del riscatto dopo le delusione per la retrocessione con la maglia del Crotone, negli ultimi giorni ha anche indossato ...