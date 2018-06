Maltempo | violenta grandinata nel Bolognese 

meteoweb.eu

: RT @lavocedelne: Grandinata e maltempo a NordEst: a Feltre chicci come palline, danni e allagamenti - sagri976 : RT @lavocedelne: Grandinata e maltempo a NordEst: a Feltre chicci come palline, danni e allagamenti - viverejesi : Maltempo, violenta grandinata: danni alle auto e rami abbattuti - zazoomblog : Maltempo: violenta grandinata nel Cuneese 10 cm di chicchi - #Maltempo: #violenta #grandinata -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Un violento nubifragio, con pioggia e grandine, si è abbattuto fra le 13.30 e le 14 sul territorio di San Lazzaro di Savena, comune alle porte di Bologna. Ha allagato cantine, garage e molte strade, creando problemi alla circolazione anche sulla via Emilia che per alcuni minuti è stata completamente invasa dall’acqua. Sono inoltre caduti grossi chicchi di grandine che hanno imbiancato molte strade. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, anche per alberi caduti e rami spezzati, e della polizia Municipale per regolare il traffico. Il temporale ha colpito anche la periferia di Bologna, in particolare le zone Murri e via Toscana. L'articolonelMeteo Web.