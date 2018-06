Maltempo | nubifragi e inondazioni a Cortona e nel Pavese

Maltempo nel Torinese : nubifragi - frane e auto sommerse dall’acqua : In alcune zone è caduta tanta acqua quanto quella attesa in un mese, provocando disagi e danni ingenti. La situazione più critica nell'ovest dell'area metropolitana di Torino dove le strade si sono trasformate in fiumi in piena trascinando auto in sosta e allagando cantine e sottopassi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l'area anche per le frane.Continua a leggere

Maltempo - nubifragio a Bologna : due voli dirottati : Ancora Maltempo a Bologna, a soli 4 giorni dal nubifragio che aveva allagato molte strade della città. Oggi un altro violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio: è durato poche decine di minuti, con pioggia mista a grandine e raffiche di vento che hanno fatto cadere alberi e danneggiato tetti. Una trentina le chiamate ricevute nel giro di mezz’ora dai Vigili del Fuoco, che hanno svolto molti degli interventi nelle zone di Cadriano e ...

Maltempo - danni da nubifragio all’Aquila : “Serve manutenzione” : Hanno lavorato fino a notte inoltrata, aiutati da Pro Loco, Protezione Civile di Coppito e Croce Rossa, per liberare negozio e magazzino dall’acqua entrata durante il violento temporale che ieri, nel tardo pomeriggio, si e’ abbattuto sull’Aquila. E oggi comincia la conta dei danni alla Aleandri Bricolage di via Carabba, locali che occupano circa 3600 metri quadri non lontano dalla stazione. “Ad ogni nubifragio dobbiamo ...

Maltempo - nubifragio nel Reatino : interventi ancora in corso : Sono ancora in corso, dalla tarda serata di ieri, le operazioni di messa in sicurezza dell’area colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio e per quasi tutta la notte su Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti. I Vigili del fuoco reatini stanno tutt’ora operando con mezzi per il movimento terra per rimuovere i detriti e il fango che dalla montagna sovrastante il centro abitato ...

Maltempo su Padova e provincia : nubifragio e vento forte nella notte - alberi crollati e allagamenti : Maltempo nella notte a Padova e provincia: un violento temporale ha colpito l’area poco prima dell’alba, accompagnato da forti raffiche di vento che ha abbattuto decine di alberi nella zona termale, tra Abano, Montegrotto e Selvazzano. Numerose piante sono cadute sulla sede stradale, e si sono registrati numerosi allagamenti di sottopassi. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una quarantina: i pompieri sono ancora impegnati ...

Maltempo : primavera sconvolta da nubifragi - bombe d’acqua - grandinate - trombe d’aria e violenti temporali : E’ caduto il 21% di pioggia in piu’ in una primavera sconvolta da nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, trombe d’aria e violenti temporali che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti del clima in una stagione anomala che ha provocato nei campi danni per mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac Cnr. L’andamento anomalo di quest’anno conferma ...

Maltempo nel Bolognese : nubifragio nella notte - allagamenti e smottamenti : Un nubifragio ha colpito nella notte Bologna, con conseguenti disagi alla viabilità e allagamenti di strade e sottopassaggi: i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi, soprattutto per garage e cantine invasi dall’acqua e per sottopassi allagati. In via Zanardi è stato segnalato oltre un metro d’acqua, ma criticità si sono registrate anche in via Triumvirato e in via Bencivenni, in zona Borgo ...

Maltempo : violento nubifragio a Nord di Padova : Ci vorrà tutto il giorno e probabilmente anche parte della giornata di domani perché la situazione torni alla normalità nell’area a Nord di Padova interessata dal violento nubifragio di oggi. Una grande quantità d’acqua è caduta in poco tempo tra Villafranca, Limena, Vigodarzere, Curtarolo, Campo San Martino e Cadoneghe, provocando estesi allagamenti in campagna, interessando prati stabili nel pieno della fienagione, terreni nei ...

Maltempo : violento nubifragio a Nord di Padova (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Di fronte a questi eventi, imprevedibili ma tutt’altro che rari, Coldiretti Padova ribadisce come gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire in agricoltura e condizionino intere annate: “Come ripetiamo da tempo – afferma il direttore di Coldiretti Padova Giovanni Roncalli – bisogna lavorare alla gestione del rischio attraverso interventi diretti e indiretti. Pensiamo ...

Maltempo - nubifragio in Val Serina : allagamenti in strade e negozi : strade e scuole chiuse, attività commerciali allagate e seriamente danneggiate, una famiglia rimasta isolata. E’ il bilancio del nubifragio abbattutosi nella serata di ieri in Val Serina e poi ripetutosi nella mattinata odierna, in particolare nella zona di Algua, Bracca e Costa Serina, quando in sole due ore sono caduti circa 70 millimetri di pioggia. Il disastro maggiore ad Algua, lungo la strada provinciale, nei pressi del municipio. ...

Maltempo - nubifragio e grandine a Foggia : “Gravi danni all’ortofrutta” : Bollettino di guerra in campagna, in particolare a Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Amendola, a causa di nubifragi improvvisi, violente grandinate associate a trombe d’aria, secondo le prime segnalazioni degli agricoltori raccolte dalla Coldiretti di Foggia. “Disastrosi gli effetti sugli ortaggi, sulle piantine di pomodoro appena trapiantate, sull’asparago a fine raccolta, sul grano che proprio in questo ...