Maltempo nel Torinese | nubifragi | frane e auto sommerse dall’acqua

Maltempo - bomba d’acqua nell’Aretino : decine di interventi dei Vigili del Fuoco : bomba d’acqua sul territorio di Cortona, in provincia di Arezzo: oltre 50 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco che hanno anche soccorso tre automobili rimasti in panne con l’auto a causa di allagamenti in strada. Cinque le squadre dei pompieri provenienti da tutta la provincia di Arezzo arrivate sul posto per liberare scantinati e garage invasi dall’acqua. L’amministrazione comunale di Cortona sta effettuando ...

Maltempo : violenta grandinata nel Cuneese - 10 cm di chicchi : Una violenta grandinata ha colpito, nel Cuneese, la zona di Busca e Caraglio, oggi pomeriggio. La grandine, caduta ininterrottamente per oltre venti minuti, ha coperto strade e campi con oltre dieci centimetri di chicchi di ghiaccio. Allagamenti di scantinati e strade si sono registrati nella zona, con disagi temporanei al traffico. Allagati parzialmente anche alcuni uffici del Comune di Busca. Da quantificare i danni al comparto ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Nord e super caldo al Sud ma piogge e temporali si estenderanno a tutt'Italia nelle prossime ore :

Maltempo - bomba d’acqua in Brianza : crolla un metro di controsoffitto nella stazione di Monza : bomba d’acqua a più riprese da questa mattina in Brianza, dove a partire dalle 11 circa un violento temporale con grandine si è abbattuto su gran parte della provincia e in particolar modo su Monza. A causa della forte perturbazione, alcuni centimetri di acqua in pochi minuti hanno letteralmente invaso le strade anche del centro storico e circa un metro di controsoffittatura della stazione di Monza e’ crollato, fortunatamente senza ...

Previsioni Meteo - altro che Solstizio d'Estate : il mese di Giugno entra nel buio tunnel del forte Maltempo in tutt'Italia :

Maltempo - nubifragio nel Reatino : interventi ancora in corso : Sono ancora in corso, dalla tarda serata di ieri, le operazioni di messa in sicurezza dell’area colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio e per quasi tutta la notte su Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti. I Vigili del fuoco reatini stanno tutt’ora operando con mezzi per il movimento terra per rimuovere i detriti e il fango che dalla montagna sovrastante il centro abitato ...

Maltempo - forti piogge e frana nel reatino : famiglie evacuate : La frazione di Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti, è stata colpita nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Le intense precipitazioni hanno fatto franare a valle parte del versante montano che sovrasta la frazione e riversato fango e detriti lungo le vie interne del centro abitato e su un tratto della statale Terminillese causando anche disagi alla circolazione. I Vigili del Fuoco di Rieti stanno ...

Maltempo : temporali e grandinate nel Pescarese : Maltempo e allagamenti in diverse zone della provincia di Pescara in seguito ai violenti temporali del pomeriggio. Decine le segnalazioni al centralino del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pescara, intervenuti sulla costa, ma soprattutto nelle aree interne dove attualmente sono in azione quattro squadre. Abbondanti piogge e grandinate hanno interessato in particolare l’area di Tocco da Casauria (Pescara). Frane e smottamenti ...

Maltempo nelle Marche : temporali nella notte - allagamenti e frane : Maltempo nelle Marche nella notte: pioggia e vento hanno investito la regione, provocando disagi a Jesi e dintorni (Ancona) e nella zona di Tolentino (Macerata). In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi per allagamenti nel centro abitato. Situazione critica a Tolentino, dove, oltre a qualche allagamento di scantinato e di un piazzale, si sono registrate anche frane e piccoli smottamenti nelle strade di collegamento con le ...

Maltempo su Padova e provincia : nubifragio e vento forte nella notte - alberi crollati e allagamenti : Maltempo nella notte a Padova e provincia: un violento temporale ha colpito l’area poco prima dell’alba, accompagnato da forti raffiche di vento che ha abbattuto decine di alberi nella zona termale, tra Abano, Montegrotto e Selvazzano. Numerose piante sono cadute sulla sede stradale, e si sono registrati numerosi allagamenti di sottopassi. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una quarantina: i pompieri sono ancora impegnati ...

Maltempo nel Bolognese : nubifragio nella notte - allagamenti e smottamenti : Un nubifragio ha colpito nella notte Bologna, con conseguenti disagi alla viabilità e allagamenti di strade e sottopassaggi: i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi, soprattutto per garage e cantine invasi dall’acqua e per sottopassi allagati. In via Zanardi è stato segnalato oltre un metro d’acqua, ma criticità si sono registrate anche in via Triumvirato e in via Bencivenni, in zona Borgo ...

Maltempo - violenti temporali nella notte : bombe d’acqua e grandinate flagellano l’Italia : E’ una di quelle notti “buie e tempestose” che farebbero da cornice a una storia da romanzo o leggenda: il Maltempo che sta colpendo l’Italia si intensifica proprio in queste ore con violenti temporali che stanno colpendo Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. I fenomeni risultano particolarmente violenti con nubifragi e grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...

Maltempo - bomba d’acqua nel Reggiano : danni e disagi : Forte Maltempo nel Reggiano interessato da una bomba d’acqua durata un’ora, dalle 13 alle 14, che ha causato ingenti danni. Allagata e danneggiata dalla pioggia intensa, dalla grandine e dal vento una delle stalle più grandi del Reggiano che ha visto intervenire i Vigili del Fuoco per sistemare la struttura così da poter ospitare i 150 capi di vacche da latte dell’azienda già dalla notte. Ad essere colpita, spiega la Coldiretti ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in arrivo nel basso Tirreno : anche Calabria e Sicilia coinvolte nel peggioramento di Venerdì e Sabato : anche Calabria e Sicilia saranno coinvolte nel brusco peggioramento del tempo in atto sull'Italia: tra domani, Venerdì 8, e dopodomani, Sabato 9 Giugno, avremo piogge e temporali anche nel basso Tirreno, quindi nel settore più occidentale della Calabria e più settentrionale della Sicilia (vedi mappa a corredo dell'articolo). Le piogge saranno a tratti intense, con forti temporali accompagnati da raffiche di vento, locali grandinate e