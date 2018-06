Maltempo in Svizzera - violenta tempesta su Losanna : piogge torrenziali e venti di 80 km/h mandando in tilt la città [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Maltempo - valanga in Svizzera : riaperto il colle del Gran San Bernardo : riaperto al traffico il colle del Gran San Bernardo, chiuso ieri pomeriggio a causa di una valanga finita sulla strada in territorio svizzero. Il distacco si è verificato vicino al posto di frontiera, a causa delle intense piogge che si stanno registrando nella zona. Il colle era stato riaperto al traffico lo scorso 5 giugno dopo la chiusura invernale. L'articolo Maltempo, valanga in Svizzera: riaperto il colle del Gran San Bernardo sembra ...

Maltempo : valanga in Svizzera - chiuso il colle Gran San Bernardo : A causa di una colata di neve in territorio svizzero e’ stato chiuso al traffico il colle del Gran San Bernardo, che collega la Valle d’Aosta al cantone elvetico del Vallese. La strada restera’ chiusa almeno per tutta la notte. Il distacco, avvenuto nel tardo pomeriggio non lontano dal posto di frontiera, fa seguito alle intense piogge che si stanno registrando nella zona. Il colle, a quasi 2.500 metri di quota, era stato ...

Svizzera : 9 vittime per Maltempo e valanghe sulle Alpi : Sono 6 gli sciatori deceduti nella regione di Arolla, nel canton Vallese sulle Alpi svizzere, cui si aggiungono altri due svizzeri deceduti per ipotermia su un massiccio vicino e un francese travolto da una valanga. Le sei vittime (tra cui 5 italiani) facevano parte di un gruppo di sciatori che partecipava a un’escursione nella zona della Pigna d’Arolla, quando sono stati sorpresi da una tempesta: ha perso la vita una guida italiana ...

Svizzera - alpinisti sorpresi dal Maltempo : 6 morti - cinque sono italiani : La dinamica della tragedia - E' stata la guida Mario Castiglioni a morire per prima, precipitando dalle rocce mentre cercava di ritrovare la strada per il rifugio de Vignettes dopo che il gruppo è ...

Svizzera - alpinisti sorpresi dal Maltempo : morti cinque italiani : Si tratta di Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante, Marcello Alberti, commercialista di 53 anni e di sua moglie Gabriella Bernardi, responsabile risorse umana alla Thun, di 52. Gli alpinisti ...

Nove vittime del Maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Tra loro una guida italiana : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. Tra le vittime anche la guida Alpina italiana Marco Castiglioni. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

Nove vittime del Maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Cinque i feriti : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. La Farnesina lavora per verificare le condizioni degli italiani coinvolti. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa