Maltempo Francia | alluvione a Lourdes | strade come fiumi GALLERY

Ondata di Maltempo in Francia : corpo senza vita ritrovato in fiume in piena : Questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, circa 50enne, all’interno della sua auto, sommersa in un fiume in piena del dipartimento dello Cher, nel centro della Francia: la zona è stata investita da forti temporali. Il maltempo ha colpito soprattutto due zone nel sud dello Cher: il corpo della vittima è stato rinvenuto a Epineuil-le-Fleuriel, nel fiume Queugne. L'articolo Ondata di maltempo in Francia: corpo senza ...

Maltempo Francia : fino a 50 cm di neve in montagna e temperature invernali a poco più di un mese dall’estate : A poco più di un mese dall’estate, 3 dipartimenti del sud-est della Francia sono stati posti sotto allerta arancione oggi, 14 maggio, a causa del rischio di neve e ghiaccio: si tratta di Lozère, Alta Loira e Ardèche. Su questi dipartimenti si attendono accumuli di neve di 5-10 cm intorno ai 1.000 metri di altitudine, fino a 30 cm sui 1.100 metri. La Francia è al contrario in questi giorni: mentre il tempo è relativamente mite al nord, il sud è ...

Maltempo in Francia : pioggia a freddo a Parigi - neve in 3 dipartimenti : In pieno mese di Maggio, a Parigi si registra un calo delle temperature e pioggia, neve e ghiaccio nella Lozere, nell’Ardeche e nella Loira: solo le regioni a nordovest sono risparmiate dal Maltempo. Piove su gran parte della Francia: nel nordest si registrano veri e propri nubifragi, mentre nevica sul Massiccio centrale oltre i mille metri e sui Pirenei oltre i 1.200 metri. L'articolo Maltempo in Francia: pioggia a freddo a Parigi, neve ...

Nove vittime del Maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Tra loro una guida italiana : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. Tra le vittime anche la guida Alpina italiana Marco Castiglioni. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

