Maltempo | Coldiretti | mezzo miliardo di danni all’agricoltura

Maltempo - Coldiretti : “In Val Susa ora ingegneria naturalistica” : In Valle di Susa servono interventi immediati di “ingegneria naturalistica” che mettano in sicurezza il territorio perché quanto è successo a Bussoleno, dove una frana si e’ abbattuta sull’abitato, è “la diretta conseguenza dei danni portati dagli incendi dello scorso autunno”. E’ quanto afferma Coldiretti Torino. “Dopo la devastazione del fuoco – afferma il vicepresidente Sergio Barone ...

Maltempo - Coldiretti Emilia-Romagna : trebbiatura a rischio : Grandine sulla frutta e sugli ortaggi, bombe d’acqua e vento sui cereali, barbabietole e pomodori. Il Maltempo della prima settimana di giugno, che ha colpito in particolare le province occidentali dell’Emilia Romagna, da Modena a Piacenza, sta mettendo a dura prova le aziende agricole. È quanto afferma Coldiretti Emilia Romagna, sottolineando che solo ieri, giovedì 7 giugno in alcune zone di Modena e Reggio e dell’Appennino piacentino sono ...

Maltempo - Coldiretti : “A Bergamo serre sventrate - i fango invade un’azienda” : Nuova ondata di Maltempo sulla Lombardia. In provincia di Bergamo – spiega la Coldiretti regionale -, a Casazza, i nubifragi delle ultime ore hanno provocato uno smottamento che ha coinvolto l’azienda agricola Agrigottini, mentre a Trescore Balneario per il forte vento un albero di 30 metri si è abbattuto su parte delle serre dell’azienda Molino dei Frati, distruggendo e schiacciando i vasi di ortensie e camelie. “Le piogge – ...

Maltempo - Coldiretti : grandine su raccolti è la peggiore calamità : Roma, 26 mag. , askanews, Il ritorno del Maltempo con temporali violenti, forti venti e grandinate con la frutta pronta per la raccolta è la peggiore calamita' per i danni irreversibili che rischia di ...

Maltempo - Coldiretti : grandine su raccolti è la peggiore calamità : Roma, 26 mag. , askanews, - Il ritorno del Maltempo con temporali violenti, forti venti e grandinate con la frutta pronta per la raccolta è la peggiore calamita' per i danni irreversibili che rischia ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : pioggia incessante - allagamenti - grandinate mettono a dura prova le campagne : “pioggia incessante, allagamenti, grandinate hanno messo a dura prova le campagne pugliesi, dove l’eccezionale ondata di Maltempo sta pregiudicando sia le attivita’ di raccolta che di messa a dimora delle colture. In provincia di Foggia allagate anche le piante di meloni ad Apricena, oltre ai disastrosi effetti sugli ortaggi, sulle piantine di pomodoro appena trapiantate, sull’asparago a fine raccolta, sul grano che ...

Maltempo - Coldiretti : SOS nei campi per le precipitazioni anomale di maggio : L’arrivo del sereno è atteso nelle campagne dove le precipitazioni anomale di maggio hanno sconvolto i cicli colturali impedendo le semine, ritardando la maturazione e distruggendo i raccolti. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti del clima impazzito che ha provocato nei campi danni superiori ai 400 milioni dall’inizio dell’anno. L’ultima ondata di Maltempo con pioggia, temporali e grandine ha colpito a macchia di ...

Maltempo - Coldiretti : con la pioggia no stop - -30% del pomodoro : Il 30% del pomodoro da conserva non puo’ essere piantato nel nord Italia per colpa della pioggia non stop di maggio che ha reso inaccessibili i terreni. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del Maltempo con precipitazioni anomale che hanno sconvolto i cicli colturali nelle campagne. A macchia di leopardo nella Penisola si sono verificati ristagni idrici importanti e sarà necessario anche riseminare il granoturco mentre – ...

Maltempo - Coldiretti : lo sbalzo termico stressa le api e dimezza il miele : Gli sbalzi termici con l’improvviso ritorno della pioggia e del freddo stressano le api che restano negli alveari e dimezzano la produzione di miele. È la Coldiretti a lanciare l’allarme sugli effetti delle condizioni climatiche avverse che stanno ostacolando il lavoro delle api in occasione delle principali fioriture, dal tarassaco all’acacia. La primavera instabile – sottolinea la Coldiretti – sta creando grossi problemi agli alveari da nord a ...

Maltempo - Coldiretti Piemonte : a rischio la produzione di miele : Il Maltempo che sta colpendo il Piemonte costringe le api nelle arnie e quindi è in forte ritardo la produzione di miele con cali fino al 50% per i primi raccolti di stagione: lo rileva Coldiretti Piemonte. “Le forti piogge e grandinate nella nostra regione hanno creato danni, al momento, soprattutto nell’area vocata al florovivaismo dell’alto Piemonte. Resta anche la preoccupazione per la produzione di miele che già nello ...

Allarme Coldiretti : 'Il Maltempo ha fatto sparire dagli alberi un frutto su quattro' : Ogni giorno sentiamo dietologi e nutrizionisti insistere sull 'importanza di consumare frutta e verdura a tavola per ritrovare la forma fisica e il benessere, in particolare in vista della bella ...

Maltempo : Coldiretti - salva da siccità - 500 mld litri in meno al sud : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Non solo danni, la pioggia è benvenuta per scongiurare l’allarme siccità al sud dove nei principali invasi mancano 500 miliardi di litri di acqua per dissetare campi e famiglie. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’Anbi. Se il settentrione, sottolinea la Coldiretti, ha beneficiato della pioggia e della neve invernale, al sud l’apporto idrico è ...

Maltempo - Coldiretti : a rischio la produzione di Cipolla Rossa di Tropea IGP : “La Cipolla Rossa di Tropea IGP ormai è leader nel mondo ed è sempre più richiesta dai consumatori, dalla ristorazione e dall’industria di trasformazione risultando essere un elemento indispensabile per il cibo di qualità. In questi anni c’è stato un aumento di domanda che ora a causa delle varie calamità naturali (gelo, forte e caldo vento etc) verificatesi sull’areale di produzione della “Rossa” hanno fortemente compromesso la ...

Maltempo : Coldiretti - grandinata sul Pavese ha danneggiato coltivazioni : Milano, 12 apr. (AdnKronos) - Danni pesanti a orzo, frumento e foraggi come erba medica e loietto, dopo la violenta grandinata che oggi pomeriggio si è abbattuta nel Pavese. Li segnala Coldiretti Lombardia, precisando che le verifiche sono ancora in corso e un quadro più preciso della situazione si