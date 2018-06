Malato di Hiv aveva rapporti non protetti | arrestato ' untore'

HIV : in Italia un Malato su 10 non sa di esserlo : I DATI – A livello globale i dati UNAIDS, aggiornati alla fine del 2016, ci dicono che 36.7 milioni di persone vivono oggi con HIV, di questi il 63% nell’Africa Sub-Sahariana. Nell’ultimo anno, 1.800.000 persone hanno avuto una nuova diagnosi di HIV nel mondo. In Europa occidentale e Nord America vivono oggi oltre 2.000.000 di persone con HIV. “L’Italia – spiega il Prof. Andrea Antinori, Direttore Sanitario I.N.M.I. ...

