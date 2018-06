Mafia nigeriana | mani su TrentoBlitz della Polizia | 13 arresti Video Il grande business

Macerata - Caso Mastropietro : Forza nuova presenta un esposto ai pm sulla Mafia nigeriana : Prima la deposizione di un mazzo di fiori a Pollenza , Macerata, dove vennero ritrovate le valigie con il corpo di Pamela Mastropietro; poi l'esposto alla Procura di Macerata sulla mafia nigeriana e ...

Mafia nigeriana - a Palermo le prime condanne per “Cosa nera” : 87 anni per 14 affiliati alla Black Axe : Non solo Cosa nostra. A Palermo c’è un’altra Mafia che fa affari, estorce denaro, minaccia le sue vittime e agisce protetta dalla più arcaica delle difese: l’omertà. Lo ha deciso il gup Claudia Rosini che ha condannato complessivamente a 87 anni di carcere, in abbreviato, 14 nigeriani accusati di far parte di un’organizzazione criminale denominata Black Axe. Una associazione che, secondo la pm Gaspare Spedale, opererebbe come ...

Macerata - per Pamela i fiori di Traini. E ora la Mafia nigeriana vuole fermare il processo ` : Pamela è tornata a Roma, il suo corpo non è più a Macerata, ricomposto in un completo bianco, come 'un angioletto', ha detto il cappellano dell'ospedale. Tra gli applausi, i pianti, i fiori degli ...

"Ong in contatto con gli scafisti Ecco come ho bloccato i gommoni" 'La Mafia nigeriana colonizza l'Italia' : “VI racconto come le ONG attendono i gommoni davanti alle coste libiche”. Il capitano Gianmarco Concas racconta. Non aveva mai svelato come, a quasi un anno dall’avventura futurista della nave di Defend Europe... Segui su affaritaliani.it

Rassegna 6.4. Mafia nigeriana a Palermo : il Pm chiede più di un secolo di carcere per i 14 imputati : Ansa Politica. Governo: secondo giorno di consultazioni. Mattarella: 'Serve più tempo. Secondo giro consultazioni'. Di Maio: 'Due interlocutori alternativi sono Lega o Pd'. Lega: 'Governo con il ...