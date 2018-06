: Mafia, confisca da 10 mln ai Graviano - NotizieIN : Mafia, confisca da 10 mln ai Graviano - CyberNewsH24 : #News #Mafia, confisca da 10 mln ai Graviano - corriereag : Mafia, maxi confisca al patrimonio dei fratelli Graviano - -

Beni per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro sono statiti dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ai fratelli. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di Prevenzione del tribunale di Palermo e riguarda aziende, quote societarie ed immobili, nella disponibilità della storica famiglia mafiosa del mandamento di Brancaccio indicata come mandante dell'omicidio di don Pino Puglisi.(Di mercoledì 13 giugno 2018)