Mafia | comandante Culqualber | D' Aleo uomo coraggioso | suo sacrificio non vano

Mafia : comandante carabinieri Trapani - qui forte e subdola - non abbassare guardia : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) – “Il lavoro di ognuno e di tutti è indispensabile in un territorio, come quello Trapanese, caratterizzato da una forte, ma sotterranea e subdola incidenza mafiosa. Non si deve commettere l’errore di identificare Cosa nostra con quella stragista, che ha dominato per vent’anni, ed è stata sconfitta. La Mafia siciliana, prima e dopo quel periodo, non si è caratterizzata nella contrapposizione ...

Mafia : comandante carabinieri Trapani - qui forte e subdola - non abbassare guardia : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) – “Il lavoro di ognuno e di tutti è indispensabile in un territorio, come quello Trapanese, caratterizzato da una forte, ma sotterranea e subdola incidenza mafiosa. Non si deve commettere l’errore di identificare Cosa nostra con quella stragista, che ha dominato per vent’anni, ed è stata sconfitta. La Mafia siciliana, prima e dopo quel periodo, non si è caratterizzata nella contrapposizione ...