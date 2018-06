Aquarius - Emmanuel Macron : “Non posso dare ragione a chi cerca la provocazione” : Il presidente francese Macron non cede alle richieste di scuse provenienti dall'Italia e anzi, durante la sua visita in Vandea, rilancia affermando: "Non possiamo cedere alla politica del peggio nella quale saremo tutti in preda all'emozione, dando così ragione a coloro che vogliono portarci verso le strade più buie".Continua a leggere

Macron : "Non do ragione a chi provoca" : 18.19 "Chi cerca la provocazioni? Chi dice 'sono più forte dei democratici e una nave davanti alle mie coste la caccio? Dando loro ragione aiuto la democrazia? Non dimentichiamo chi ci sta parlando". Così il presidente francese Macron, parlando del caso Aquarius e della polemica con l'Italia dopo le sue dure critiche al rifiuto ad accogliere la nave. Condanna "la politica del 'tanto peggio'" e invita a "non cedere alle emozioni che qualcuno ...

'Non cediamo all'emozione' - Macron all'Italia - : Parigi, 13 giu. , askanews, Il presidente francese Emmanuel Macron sulla vicenda della nave Aquarius lancia un appello a 'Non lasciarsi andare alle emozioni' ed assicura di voler lavorare con l'Italia.

Scontro con la Francia - Macron : 'Non posso dare ragione a chi provoca'. Ma Conte vuole le scuse : Roma chiede le scuse a Parigi dopo l'attacco di ieri dall'Eliseo al governo italiano sulla gestione del caso della nave dei migranti Aquarius . Il ministro degli Esteri Moavero riceve l'incaricata d'...

Migranti - tensione Italia-Francia. Macron : ?«Non posso dare ragione a chi provoca» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

Aquarius - Macron Non si scusa : «Non posso dare ragione a chi caccia una barca dalle coste» : Salvini: «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi». Il ministro dell’Interno torna sul caso della nave con a borso 629migranti: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia»

Conte vuole le scuse di Macron - ma all'Eliseo non è arrivata nessuna richiesta - : Roma, 13 giu. , askanews, Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vuole le 'scuse' della Francia o annullerà la visita di venerdì prossimo a Parigi. Il premier lo ha ribadito ieri anche ai ...

Aquarius - braccio di ferro Roma-Parigi. Salvini 'I francesi si scusino o Conte non andrà da Macron'. Il premier francese 'Lavoriamo con l ... : L'incontro di oggi a Parigi fra i due ministri dell'Economia era la prima tappa di un mini-tour europeo programmato 'per avviare un dialogo costruttivo e aprire un confronto sulla governance europea ...

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi» Macron : «Non cedere all’emozione» : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Caso Aquarius - è sconto Italia-Francia. Conte : “Se Macron Non si scusa - niente incontro a Parigi”. L’Eliseo : “Nessuno ce le ha chieste” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata prima la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi, poi la replica del premier Giuseppe Conte: «Nessun du...

Caso Aquarius - Conte : senza le scuse di Macron Non andrò a incontrarlo a Parigi : I due avrebbero deciso insieme di cancellare il volo, in programma alle 14, del responsabile dell'Economia. Il premier attende le scuse: se non arriveranno nell'arco della giornata, il vertice verrà ...