Macron | No do ragione a chi provoca

Scontro con la Francia - Macron : 'Non posso dare ragione a chi provoca'. Ma Conte vuole le scuse : Roma chiede le scuse a Parigi dopo l'attacco di ieri dall'Eliseo al governo italiano sulla gestione del caso della nave dei migranti Aquarius . Il ministro degli Esteri Moavero riceve l'incaricata d'...

Migranti - tensione Italia-Francia. Macron : ?«Non posso dare ragione a chi provoca» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...