Luigi Di Maio | nel Movimento 5 Stelle l' idea di un direttorio per affiancare il leader

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : 'Non può far chiudere tutti i porti' : Venerdì il premier Giuseppe Conte ne parlerà col presidente francese Macron e poi lunedì prossimo con la cancelliera tedesca Angela Markel . Ma intanto la questione della chiusura dei porti agita i ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio si spartiscono vice Ministri e sottosegretari : “Il Consiglio dei Ministri ha nominato sei viceMinistri e trentanove sottosegretari”. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con

Amministrative - M5s in calo e Lega in crescita : Matteo Salvini consola Luigi Di Maio : La sconfitta del Movimento 5 stelle rispetto alla Lega nelle ultime elezioni Amministrative preoccupa molto il leader Luigi Di Maio . Che però viene subito rassicurato da Matteo Salvini: ' Stai sereno ...

Luigi Di Maio - il retroscena su Aquarius : ha paura che Matteo Salvini punti a elezioni anticipate : Matteo Salvini è sempre un passo avanti, tweet dopo tweet, dichiarazione dopo dichiarazione, e da ultimo, dopo il clamoroso risultato elettorale la chiusura dei porti alla nave Aquarius, il leader ...

Luigi Bisignani - il vero segnale dalle ultime elezioni per Salvini e Di Maio : quanto durerà il loro governo : Il primo segnale che arriva dalle ultime elezioni amministrative è gli italiani non hanno cambiato idea rispetto allo scorso 4 marzo. Anzi Luigi Bisignani sul Tempo aggiunge che da un lato gli ...

Matteo Salvini vince con il centrodestra unito - Luigi Di Maio ko : Gli italiani confermano: il centrodestra unito sbanca alle comunali. La coalizione dei moderati unita vince in molte città, il Pd

Il M5S di Luigi Di Maio spazzato via a Roma dal Pd : Crolla il M5S di Luigi Di Maio. A circa metà delle sezioni scrutinate nei due Municipi di Roma, per il

Reddito di cittadinanza rimandato. Le parole di Luigi Di Maio : il leader M5S ha illustrato la strategia : Prima uscita ufficiale per Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro e dello sviluppo economico. Una lunga intervista in cui è tornato a parlare di pace fiscale, spiegando che si tratta di una misura da attuare “ma che non deve avere nessun carattere condonistico”. Ospite di ‘In mezz’ora’, su Rai3, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro non ha parlato solo di questo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la guerra sotterranea : il 'colpo di mano' grillino - che poltrone prende : Una guerra nascosta, per le poltrone. Sono ore decisive per la pioggia di nomine di viceministri e sottosegretari del governo, e Luigi Di Maio e Matteo Salvini , alla faccia dell'alleanza, cercheranno ...

Luigi Di Maio : "Taglio ai vitalizi"/ Governo - "Delibera nelle prossime settimane : studiamo pensioni d'oro" : Luigi Di Maio: "Tagliamo i vitalizi". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo del Governo M5s-Lega è pronto anche a tagliare le pensioni d'oro: "delibera storica"(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Rai - Beppe Convertini in rampa di lancio : 'Grande amico di Spadafora - deputato M5s braccio destro di Luigi Di Maio' : Cambia il governo, cambiano i volti in Rai . È il 'sistema italiano', e anche il M5s non fa eccezione. Secondo Alberto Dandolo , su Oggi, l'attore Beppe Convertini , 46 anni, potrebbe presto approdare ...

Luigi Di Maio rompe il silenzio elettorale : 'Votare per un sindaco del M5s...' - ricoperto di insulti : Eccolo, il 'ministro di tutti'. Luigi Di Maio rompe il sabato di silenzio elettorale con una frase tanto intempestiva quanto grave: 'Avere sindaci del M5s vuol dire avere sindaci che avranno dalla ...

Luigi Di Maio e ministri - conflitto d'interessi : 'Ecco tutti i loro affari privati' : Il conflitto d'interessi non riguardava solo Silvio Berlusconi. Anche tra i puri ministri del neo governo giallo-verde qualche problemino c'è. E i due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovranno ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il 'patto di desistenza' per blindare il governo : Diverso invece il caso per quei ministeri affidati a 'tecnici' come Economia , Affari Esteri e Difesa . In quei casi i 'guardiani del contratto' grillini e leghisti saranno chiamati dai leader a ...