Mondiali Russia 2018 - Loew : “la Germania crescerà” : “La nostra preparazione è stata molto intensa, e ancora non abbiamo acquisito il dinamismo che volevamo. Ma questo è normale in un torneo che, come questa Coppa, durerà un mese”. Il ct della Germania campione in carica. Joachim Loew fa il punto della situazione in vista dell’esordio dei suoi, domenica a Mosca contro il Messico. “Dobbiamo ancora migliorare sotto l’aspetto tattico – spiega Loew – ed è una ...

Leroy Sané escluso dai Mondiali/ Germania - l’esterno del City resta a casa : al suo posto Loew sceglie Brandt : Anche la Germania si iscrive alle esclusioni illustri dai Mondiali: Leroy Sané, autore di una grande stagione con il Manchester City, resta a casa. Al suo posto, Joachim Loew chiama Brandt(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:29:00 GMT)

Germania - i 23 di Loew per il Mondiale Neuer c è - Sané l escluso eccellente : BERLINO - Dal ritiro in Sudtirol, Joachim Loew, ct della Germania campione del mondo in carica, ha decretato due esclusioni eccellenti dalla lista dei 23 per il Mondiale in Russia: si tratta di Leroy ...

Germania k.o. con l'Austria ma la buona notizie per Loew è il ritorno di Neuer - : Non buone indicazioni per i campioni del mondo in carica che hanno sofferto la pressione degli austriaci. L'unica buona notizia per il c.t. tedesco Loew è Neuer che ha giocato l'intera partita ...

Germania - lungo colloquio tra Loew e portiere Ter Stegen : L’allenatore della nazionale tedesca, Joachim Loew, ha tenuto oggi un lungo colloquio con il portiere Marc-Andre ter Stegen prima dell’ultimo allenamento della “Mannschaft” alla vigilia dell’amichevole di domani contro l’Austria. Tutto indica che il portiere del Barcellona debba restituire il posto da titolare in porta a Manuel Neuer, se il portiere del Bayern Monaco arriverà al top della condizione fisica ...

Mondiali Russia 2018 - Loew apre a Neuer : “se sta bene - rimane lui il portiere titolare della Germania” : Il ct della Germania ha confermato come Manuel Neuer resterà il portiere titolare se dimostrerà di essersi ristabilito dall’infortunio “Neuer titolare? Se è in forma dico di sì, Manuel è sempre stato la prima scelta“. Il ct della Germania campione del mondo, Joachim Loew, parla così del portiere del Bayern Monaco reduce da un grave infortunio al piede che lo ha costretto a saltare l’intera stagione ma che lo vede pronto ...

Germania - c'è anche Neuer tra i pre-convocati di Loew : Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, lontano dai campi per infortunio al piede sinistro dal mese di settembre, rientra nella lista dei 27 giocatori pre-convocati dal ct della Germania, Joachim ...

Germania - Loew rinnova fino al 2022. Anche Neuer tra i pre convocati per il Mondiale : I campioni del mondo si alleneranno nella località dell'Oltradige non distante da Bolzano dal 23 maggio al 4 giugno ai quali s'aggregherà la nazionale under 20 dal 27 al 31. L'ultima richiesta ...

Mondiali Russia 2018 - Loew rinnova con la Germania e dirama la lista dei preconvocati : c’è Khedira : Joachim Loew ha rinnovato il proprio contratto con la Germania fino al 2022, intanto ha anche diramato la lista dei 27 preconvocati per il Mondiale di Russia 2018 Joachim Loew è stato confermato alla guida della Nazionale di calcio della Germania fino al 2022. Lo ha annunciato la Federcalcio tedesca (Dfb) su Twitter. Loew siede sulla panchina della Germania dal 2006 ed ha vinto il mondiale in Brasile nel 2014, titolo che difenderà a partire dal ...