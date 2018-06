LIVE Palermo-Frosinone | Finale Serie B in DIRETTA | risultati e aggiornamenti in tempo

oasport

: J Ax e Fedez Senza Pagare Radio Italia Live Palermo 30/06/17 - SimoneMassetti : J Ax e Fedez Senza Pagare Radio Italia Live Palermo 30/06/17 -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Buonasera e bentrovati alladid’andata dei playoff diB. Questa sera, al “Renzo Barbera” di, i rosanero ed i gialloazzurri si confronteranno in una sfida importante che varrà una fatta di “A”. I siciliani reduci dal pareggio (1-1) e dal successo casalingo contro il Venezia di Pippo Inzaghi (dalla prossima stagione nuovo allenatore del Bologna) in semi, cercheranno di sfruttare il fattore campo nel confronto con i ciociari. Nei precedenti, infatti, i palermitani hanno ottenuto cinque vittorie ed un pareggio, aggiudicandosi anche l’ultimo incontro in campionato, deciso da una rete di Eddy Gnahoré. Roberto Stellone, grande ex del confronto, punta molto sull’apporto del pubblico per mettere sui binari favorevoli quest’atto conclusivo. I “Canarini“, infatti, avendo ...