L' Italia ai ferri corti con la Francia scopre l' asse con Berlino e Vienna Di cosa si

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Parigi tenta di gettare acqua sul fuoco, ma restano le tensioni con l'per il caso Aquarius dopo che ieri l'Eliseo ha definito "cinica e irresponsabile" la politica del governo Conte e il portavoce di En Marche, l'ha addirittura liquidata come "vomitevole". Conte annulla il viaggio, dopo Tria e le parole di Salvini Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato il suo incontro previsto oggi con l'omologo francese Bruno Le Maire, il quale ha espresso "rammarico" e si è augurato si possa tenere presto: sul tavolo c'era il tema delicatissimo della governance europea. E anche il premier Giuseppe Conte ha annullato il suo incontro con Macron previsto per giovedì 14 giugno. "Lasi scusi o Conte non vada", aveva tuonato Salvini dall'aula del Senato, rimarcando a gran voce ...