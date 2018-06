L' Italia a due velocità | il divario tra Nord e Sud

Due piccoli Italiani - di Paolo Sassanelli : Piccola è la loro ambizione, piccolo è il posto che gli ha riservato il mondo fino a quel momento. Desta stupore la presenza di alcune scene molto drammatiche, con una venatura quasi da thriller, che,...

DBA Group ottiene due commesse in Italia e Croazia : Teleborsa, - DBA Group ottiene due nuove commesse in Italia e Croazia. La società operante nel settore delle infrastrutture ha ottenuto il rinnovo , da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar ...

Due club Italiani su Bruno Fernandes - : Dopo la rescissione del contratto con lo Sporting Lisbona, l'ex Sampdoria Bruno Fernandes è sul mercato degli svincolati. Ai microfoni di laroma24.it, l'agente del trequartista portoghese ha rivelato: ...

Migranti Aquarius su due navi Italiane : 22.18 Trasferiti su 2 navi militari italiane 400 dei 629 Migranti che erano a bordo della nave Aquarius a 27 miglia da Malta e 35 dall'Italia. Ora le 3 navi sono in navigazione verso Valencia, Spagna. Al largo dell'isola di Malta, 400 i Migranti trasferiti (si era parlato di 500) in parte sulla nave Dattilo, della Guardia costiera, in parte su un'unità della Marina. A bordo della Aquarius restano 229 persone. Arrivo stimato in Spagna per ...

E la nave con i migranti si prepara alla traversata verso Valencia - con due unità Italiane : L'Aquarius è sempre ferma a 35 miglia dalle coste siciliane, pronta a muoversi forse domattina. Sarà scortata da una motovedetta della Guardia costiera e da un'imbarcazione della Marina militare -

«I grillini hanno due facce : una in Europa e un'altra in Italia» : «Nel Parlamento Ue fanno grandi dichiarazioni per l'accoglienza e l'inclusione. Poi a Roma stanno con Salvini. Sono solo degli opportunisti». L'accusa del presidente dei Verdi europei, Philippe Lambert

«I grillini hanno due facce : una in Europa e un'altra in Italia» : La politica immigratoria di Macron è paragonabile a quella di Austria, Belgio e Ungheria. È orribile. Vogliono fare dell'Europa una fortezza e respingere ogni immigrante». Che è un po' anche la ...

Migranti - le due facce della Spagna. Ecco perché non può fare la morale all'Italia : Olè Madrid. Viva la España. Si spendono elogi per il governo iberico dopo la decisione di permettere alla nave Aquarius di sbarcare a Valencia. Per il commissario europeo Dimitris Avramopoulos "questa è la vera solidarietà messa in pratica, sia verso questo queste persone disperate e vulnerabili, che verso Stati membri partner". Il presidente socialista della Regione di Valencia, Ximo Puig, punta il dito contro Salvini: "Le sue parole forse ...

Mondiali Russia 2018 – L’Italia risponde presente : Disano illumina due stadi : Luci made in Italy per Russia 2018. Disano illumina due stadi dei Mondiali di calcio I nuovi stadi delle città russe di Samara e Saransk, costruiti per i campionati Mondiali FIFA 2018 in Russia sono illuminati dai riflettori di Disano illuminazione. La prestigiosa fornitura premia la competenza tecnologica e la grande esperienza nel settore dell’azienda milanese, che ha illuminato alcuni dei più importanti stadi europei, tra cui il Camp Nou di ...

Se Vettel fa l'Italiano - vince due volte : La metamorfosi del fenomeno imperfetto può dirsi completa. E arriva nel momento più teso e carico di aspettative per l'Italia tutta e non solo la Ferrari. E per noi tutti e non solo i tifosi di ...

I due fondi degli Agnelli : uno in startup - l'altro no - uno per l'Italia - l'altro... : Quel brand di cui l'altro Elkann, Lapo, si dice fiero alfiere nel mondo. Anche allora quando si riprese la notizia del Financial Times, ricordo, si commentò con la stessa speranza di operazioni in ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Viviana Bottaro strepitose! Due vittorie per l’Italia a Istanbul - secondo posto nel kata : Fantastica, sublime, eterna Sara Cardin. Ancora una vittoria per la straordinaria 31enne veneta, che ha prevalso nella categoria -55 kg in occasione della quarta tappa della Premier League 2018, ad Istanbul (Turchia). L’azzurra ha fatto valere tutta la sua classe in una finale molto combattuta sul piano tattico e con esperienza e sagacia si è imposta contro l’atleta di Taipei Tzu-Yun Wen, sconfitta 2-0 nell’ultimo atto dei -55 ...

Salvataggio Pasta Zara in pista due fondi esteri e una offerta Italiana : Interesse della holding della famiglia piemontese Ginatta. Il piano industriale di rilancio in arrivo entro ottobre