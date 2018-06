L' intelligenza artificiale che vede attraverso i muri

Mondiali di calcio - ecco chi vincerà (secondo l'intelligenza artificiale) : Un'équipe di ricercatori tedeschi ha messo a punto un algoritmo di intelligenza artificiale che ha condotto 100mila simulazioni del campionato mondiale di calcio che sta per iniziare in Russia. E decretato quale sarà la squadra vincitrice

Office 2019 avrà il Fluent Design e l’intelligenza artificiale [Video] : Office 2019, la nuova versione delle celebre e storica suite di programmi, è ormai in dirittura di arrivo entro la fine dell’anno su Windows 10 e sono molti gli utenti che attendono di sapere e provare le novità implementate. Il leaker WalkingCat ha scovato un video di Microsoft non ancora pubblicato ufficialmente dove vengono mostrate alcune delle nuove funzionalità di Office 2019. Nello specifico, Jon Friedman, Chief Designer di Office, ...

Ora il sistema di intelligenza artificiale di Google Traduttore è disponibile anche offline per l’italiano : Google ha aggiornato la sua applicazione per smartphone Traduttore per usare le sue funzioni di intelligenza artificiale offline, scaricando prima i dizionari delle lingue che si vogliono utilizzare. L’app dava una possibilità simile anche in passato, ma era molto meno The post Ora il sistema di intelligenza artificiale di Google Traduttore è disponibile anche offline per l’italiano appeared first on Il Post.

Uber - l’app riconoscerà gli ubriachi con l’intelligenza artificiale (e li lascerà a piedi) : Smettila di chiamare Uber da sbronzo. E salire in auto importunando il conducente o sporcando i sedili della lussuosa auto che ti riporterà a casa o chissà dove. Non se ne può davvero più: il gruppo sta lavorando su una tecnologia in grado di determinare, per così dire, una stima sul tasso di ubriachezza di un singolo utente. Secondo la Cnn, ci sarebbe di mezzo un brevetto: un sistema di machine learning, da integrare nella propria app, utile a ...

Robot e intelligenza artificiale : Germania - Corea del Sud e Singapore guidano la transizione : Quali sono i Paesi più preparati ad accogliere – e gestire – i Robot mossi dall’intelligenza artificiale? Quelli, insomma, in cui l’impatto dell’automazione sarà meno drammatico per la forza lavoro tradizionale. Il che, in altre parole, significa aver messo in campo per tempo strategie adeguate alla riqualificazione di quella stessa forza lavoro. Secondo un rapporto firmato da Abb e dall’Economist Intelligence Unit al vertice della particolare ...

Red Dead Redemption 2 : miglioramenti all'intelligenza artificiale e al gunplay : Red Dead Redemption 2 è sicuramente un titolo molto atteso, e mentre aspettiamo di vederlo all'E3 su Reddit sono recentemente emerse alcune interessanti dichiarazioni che svelerebbero delle meccaniche di gioco, riporta Playstationlifestyle.Ecco riassunti di seguito i punti di quanto rivelato su Reddit. Vale la pena comunque sottolineare come si tratti di indiscrezioni non confermate, naturalmente, per quanto spesso e volentieri anticipazioni di ...

CeBit 2018 al via - intelligenza artificiale e blockchain temi chiave - : Torna una delle rassegne tecnologiche più importanti del mondo. L'edizione di quest'anno si tiene dall'11 al 15 giugno e si presenta totalmente rinnovata, con un nuovo formato, quattro sezioni e otto temi chiave

Internet of Things e Azure : Microsoft investe 5 miliardi e annuncia nuove funzionalità di intelligenza artificiale : Internet of Things quale obbiettivo primario di Microsoft, che, fin dallo scorso aprile, ha annunciato un nuovo investimento, per i prossimi quattro anni, dal valore di 5 miliardi di dollari. E la motivazione dichiarata è stata davvero significativa: “il nostro obiettivo è dare ad ogni cliente la possibilità di trasformare le proprie attività e il mondo in generale, con soluzioni connesse. È risaputo che le soluzioni IoT possano creare ...

LE API SANNO RICONOSCERE LO 0 / Adrian Dyer : "Che svolta per l'intelligenza Artificiale" : Le api SANNO RICONOSCERE lo 0, un concetto per noi così semplice, ma così complesso se si considera che il loro cervello presenta davvero moltissimi neuroni in meno di quello dell'uomo.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:42:00 GMT)

Google promette : la nostra intelligenza artificiale non verrà usata per le armi : Il Ceo del colosso di Mountain View Sundar Pichai descrive 7 principi etici che guideranno la compagnia

Il Ceo di Google : “Non stiamo sviluppando intelligenza artificiale per le armi” : Le notizie più recenti parlavano di una serie di linee guida che Google avrebbe stilato per uscire dall’impiccio delle proteste sulla sua collaborazione con il Pentagono. E infatti eccole spuntare in un post del Ceo Sundar Pichai. Questo, dopo l’invito di migliaia di dipendenti a interrompere la partecipazione dell’azienda al Progetto Maven, cioè lo sviluppo di un’Intelligenza Artificiale capace di analizzare le riprese dei droni ...

intelligenza artificiale - che cos'è e perché trasformerà le aziende - Economyup : John McCarthy , docente del Computer Science Department della Harvard University , la definisce "la scienza di creare ed ingegnerizzare macchine intelligenti e in particolar modo programmi ...

Jaguar E-Pace : sospensioni adattive - intelligenza artificiale e tutta l’efficenza del motore benzina da 200 CV : La Jaguar E-Pace è ora disponibile con la tecnologia Smart Settings e il motore benzina Ingenium da 200 CV La Jaguar E-Pace è ora ancora più connessa e confortevole. I nuovi aggiornamenti previsti per il compact SUV Jaguar comprendono la tecnologia di “autoapprendimento” Smart Settings, le sospensioni con Adaptive Dynamics e un efficiente quanto economico motore benzina da 200 CV. Dopo il suo spettacolare debutto, in cui ha effettuato ...

Google annuncia i principi etici che seguirà nel settore dell’intelligenza artificiale : Sundar Pichai ha presentato il nuovo manifesto di Google relativo ai principi da adottare in campo di intelligenza artificiale. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google annuncia i principi etici che seguirà nel settore dell’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.