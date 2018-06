L' incredibile ascesa di Francis Uzoho | da portiere di serie C a numero 1 della nazionale

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Si chiama, non ha ancora compiuto 20 anni, e difenderà i paliNigeria all'esordio mondiale di sabato contro la Croazia. E fin qui, niente di eccezionale. Se non fosse che ilnigeriano non ha mai giocato ad alti livelli, avendo alle spalle soltanto 28 presenze ufficiali, 26 delle quali nella terza divisione spagnola, con la maglia del Deportivo Fabril (la squadra B del Deportivo La Coruña), oltre a 6 gettoni con la stessa.Abituato a giocare di fronte a poche centinaia di spettatori, presto dovrà dunque vedersela con i vari Messi, Modric, Agüero e Mandzukic, di fronte a un pubblico "mondiale". Una parabola imprevedibile per unche fino a pochi giorni fa era sconosciuto anche dalla Fifa, che nel suo ultimo videogioco gli aveva pure affibbiato la nazionalità sbagliata, costringendoalla rettifica su ...