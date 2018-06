Liberty Media | ancora problemi per il logo

Il promoter del Canada “liscia” Liberty Media : Il promoter del GP del Canada François Dumontier si dice soddisfatto della nuova era Liberty Media. Responsabile della gara di Montreal, Dumontier ha detto al giornale La Presse che in passato ha avuto ottimi rapporti con l’ex-boss della F1 Bernie Ecclestone, che però “faceva tutto da solo. Da quando Liberty Media ha preso il controllo, […] L'articolo Il promoter del Canada “liscia” Liberty Media sembra essere il ...

Dopo gli avvertimenti di Marchionne, anche Niki Lauda ha messo in guardia Liberty Media circa un eventuale addio della Mercedes alla Formula 1 Non solo la Ferrari, anche la Mercedes minaccia di abbandonare la Formula 1 alla scadenza del Patto della Concordia, fissata per il 2020. Se a Maranello era stato proprio il presidente Marchionne a far tremare Liberty Media, è Niki Lauda a mettere in chiaro le cose per il team campione del mondo,

Spagna. Barcellona. I bambini da quelle parti devono essere molto fortunati visto che per il secondo anno consecutivo finiscono al centro dell'attenzione di Liberty Media. La cosa strana è che ogni bambino portato nei box risulta poi essere "il miglior fan di sempre di XXX" (compilare con nome pilota o scuderia). Non lo dico io… […]

F1 - Liberty Media conferma un calo degli ascolti in Brasile e in Italia : Il giornale inglese, infatti, ha puntato il dito contro la politica attuata dall'organizzazione americana, sottolineando come l'arrivo delle pay tv abbia causato un netto calo degli ascolti nell'...

F1 - Liberty Media - continuano le trattative per il rinnovo del GP di Barcellona : 'È una partnership preziosa' : Nel frattempo, Chase Carey , numero uno della Formula 1 , ha minimizzato l'impatto che la situazione politica della regione Catalogna avrà sui colloqui: 'Siamo consapevoli di ciò che sta accadendo. ...

Formula 1 - un Gran Premio cittadino a Miami dal prossimo anno? E' l'idea di Liberty Media : l'idea è del consorzio che 'regna' sulla massima categoria dell'automobilismo sportivo, ovvero Liberty Media , e sta incontrando sempre più consensi. Manca solo il via libera delle autorita' cittadine,...

La F1 sbarca a Miami? In rampa di lancio la proposta per una gara in Florida. Liberty Media soddisfatta : La Formula Uno potrebbe sbarcare a Miami. Il prossimo 10 maggio, come riporta it.motorsport.com, le autorità della città statunitense si ritroveranno per decidere se fare una proposta a Liberty Media per organizzare un Gran Premio in città. L’obiettivo è quello di portare una gara per le strade di questa meravigliosa località della Florida, nota nel mondo per le spiagge e il panorama mozzafiato. La soluzione sarebbe particolarmente gradita ...

Jean Todt vede di buon occhio il fatto che durante il 2018 Fernando Alonso abbia deciso di dividere i suoi impegni tra F1 e WEC. "E' una decisione molto personale e dobbiamo rispettarla", ha detto il presidente FIA. "Penso sia un bene per la promozione del motorsport e ha anche grandi programmi per lo sviluppo […]

Formula 1 - Liberty Media cerca partner in Cina : colloqui con Suning : Stando a Reuters la holding proprietaria dell'Inter avrebbe avuto dei colloqui con Liberty Media per sviluppare la Formula 1 sul mercato asiatico. L'articolo Formula 1, Liberty Media cerca partner in Cina: colloqui con Suning è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

F1 - Liberty Media vuole i sorpassi e i team rispondono picche : “Non rivoluzioniamo le vetture per il 2019” : Liberty Media ha presentato le linee guida per la Formula Uno che verrà (a partire dal 2021, a termine del patto della concordia) ma i team non sembrano aver digerito le proposte avanzate dai proprietari del Circus. Gli americani hanno chiesto ai direttori tecnici di intervenire per favorire i sorpassi già a partire dal 2019 ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, i team hanno risposto picche ritenendo che non ci sono i tempi per modificare i ...

F1 - tutte le novità per il Mondiale 2021 : le cinque proposte di Liberty Media tra costi - ricavi - sorpassi e power units : Oggi Liberty Media ha svelato le linee guida della nuova Formula Uno, presentando quali saranno le novità principali che vedremo a partire dal 2021. I nuovi proprietari del Circus stanno cercando di rivoluzionare l’automobilismo e puntano a portare delle grandi novità. Tutto si potrebbe riassumere in “meno costi e più spettacolo”. Il Presidente Chase Carey e il direttore operativo Ross Brown hanno incontrato i 10 team principal ...

La Formula 1 che verrà per Liberty Media : tutte le proposte : Anche il budget cap non piace ai top team perché incontrollabile, così come la standardizzazione , stile Nascar, va contro il concetto di massimo sviluppo dello sport tecnologico per eccellenza. ...

Formula Uno - il Gp di Monaco sfida Liberty Media : "Le ombrelline ci saranno" : Liberty Media , qualche tempo fa, ha preso una decisione risultata impopolare: togliere le ombrelline dalla griglia di partenza. In tanti hanno criticato questa scelta ma i nuovi proprietari del ...

Liberty Media rinvia ancora F1 TV - F1 - : Giovedì 05 Aprile 2018, Incredibile ma vero: persino un gigante come Liberty Media, nuovo proprietario della Formula 1, ha dei problemi e grossi per il lancio del nuovo servizio di live streaming. Prima dell'Australia, era arrivato l'annuncio che un numero limitato di Paesi avrebbero avuto accesso al servizio - Germania, Francia, USA, Messico, Belgio, Austria, Ungheria e la maggior ...