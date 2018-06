' L' HO SCOPERTO ORA | HO DUBBI SULLA PATERNITÀ'

Calciomercato Genoa - Preziosi allo SCOPERTO : “Mandragora? Ecco la situazione” : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro senza sosta sul mercato, un reparto pronto ad essere rivoluzionato è il centrocampo. Come riportato qualche settimana fa in esclusiva su CalcioWeb il nome in pole per il centrocampo è sicuramente quello di Mandragora, nelle ultime ore sono arrivate novità da parte del presidente Preziosi: “Se abbiamo visto la Juve per Mandragora? Ora non c’entra, siamo qui per parlare di diritti tv. ...

Amadeus - lo strazio in diretta a Ora o mai più : 'Ho iniziato a stare male - poi ho SCOPERTO che...'. La vip nel dramma : Ha trionfato nella prima puntata di Ora o mai più , ma soprattutto Annalisa Panetta, in arte Lisa , ha fatto commuovere tutti, dal conduttore Amadeus ai telespettatori. La cantante rivelazione del ...

A Magenta Teatrando 2018 - laboratori allo SCOPERTO : mi-lorenteggio.com, Magenta, 5 giugno 2018 - 'Teatrando 2018 - laboratori allo scoperto', contenitore variegato al cui interno vengono rappresentati gli spettacoli finali dei laboratori teatrali delle scuole superiori di Magenta e dei laboratori proposti da altre realtà cittadine, quali il progetto 'Il Teatro come ponte per la comunità' dell'Unità di ...

Juventus-Morata - lo spagnolo allo SCOPERTO : “Ritorno? Ancora non so nulla…” : Juventus-Morata- Alvaro Morata, avvistato a Torino nelle scorse ore, ha colto l’occasione per sottolineare il motivo del suo arrivo in città, mettendo fine alle ipotetiche voci di un summit di mercato con la dirigenza juventina. L’attaccante spagnolo, ai microfoni di “TuttoSport“, ha sottolineato di essere a Torino per una festa di compleanno e per le […] L'articolo Juventus-Morata, lo spagnolo allo scoperto: ...

Calciomercato Juventus - Morata allo SCOPERTO sul possibile ritorno in bianconero : Calciomercato Juventus – La Juventus al lavoro per la prossima stagione, ultime ore di Calciomercato caldissime con il club bianconero alla ricerca di importanti colpi per il tecnico Massimiliano Allegri. Oltre alla trattativa per Milinkovic-Savic, i bianconeri sperano di chiudere a breve per il ritorno dell’attaccante Alvaro Morata, il calciatore del Chelsea sembra confermare le possibilità di un possibile ritorno. Lo spagnolo ha ...

Cory Barlog stuzzica i fan : in God of War c'è un segreto che ancora nessuno ha SCOPERTO : God of War è un gioco che include molti contenuti, il mondo è enorme e ci sono tante fantastiche missioni secondarie e storie nascoste che aspettano solo di essere scoperte dai giocatori. D'altra parte, i fan si sono lanciati sul gioco con una "ferocia" sorprendente, per scoprire tutto al suo interno.Tuttavia, come riporta Gamingbolt, c'è ancora qualcosa in God of War che non è stato scoperto."Penso sempre che i giocatori di solito capiscano e ...

“Simone e il Ken umano - è successo nella vasca”. Grande Fratello - il segreto SCOPERTO solo ora : La permanenza nella Casa di Rodrigo Alves, il Ken umano, è stata breve ma, a quanto pare, intensa. Entrato al Grande Fratello a sorpresa, in diretta e per la gioia di Angelo, il ken italiano che ovviamente lo considera un eroe, è rimasto un paio di giorni. Giusto il tempo di farsi vedere senza trucco, mostrare a tutti, sotto la doccia, le cicatrici delle decine di interventi fatti, fare il bagno (con la schiuma) insieme a Simone Coccia, ...

De Vrij esce allo SCOPERTO : "Ho firmato per l'Inter - non vedo l'ora di iniziare" : Stefan de Vrij è ufficialmente un giocatore dell'Inter e nella prossima stagione si giocherà il posto in difesa con Milan Skriniar, Joao Miranda e Andrea Ranocchia. Il difensore olandese è stato al centro di diverse polemiche, negli ultimi giorni, per via del fallo da rigore commesso su Mauro Icardi che ha di fatto riaperto la sfida tra la Lazio e Inter, vinta poi da quest'ultimi e che è valsa la Champions League per i nerazzurri. de Vrij ha ...

Roma - SCOPERTO ai Castelli ristorante camuffato da associazione culturale : tasse evase per 600mila euro : Un ristorante mascherato da associazione culturale in modo da pagare meno tasse. E' questa la scoperta dei finanzieri del comando provinciale di Roma che hanno rinvenuto a Marino una considerevole ...

SCOPERTO il buco nero più vorace dell universo : L'illustrazione mostra una nuvola di asteroidi attorno al buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra galassia. Immagine per gentile concessione M. Weiss, CXC/NASA Vedi anche Buchi ...

Cocaina liquida nei vestiti : SCOPERTO altro laboratorio nel Napoletano - Video : A Giugliano la polizia ha individuato un deposito di capi di abbigliamento intrisi di Cocaina da estrarre. L'attività di polizia costituisce il seguito di quella effettuata l'11 maggio scorso, quando, ...

Smartphone e tablet rubati - SCOPERTO laboratorio clandestino : 5 misure cautelari : I carabinieri della compagnia di Casoria al culmine di articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli hanno dato esecuzione a Napoli e Venezia a un'Ordinanza di Custodia ...

Liverpool-Roma - la famiglia di Sean Cox allo SCOPERTO : “condizioni ancora critiche” : Il tifoso del Liverpool Sean Cox continua a lottare per la sua vita presso il Walton Center Hospital, dove è stato ricoverato dopo gli incidenti avvenuti prima della sfida tra Liverpool e Roma ad Anfield. Ecco il messaggio della famiglia: “Siamo stati meravigliati dal sostegno che abbiamo ricevuto da quando Sean è stato gravemente ferito due settimane fa. Dallo splendido staff medico del Walton Center che continua a prendersi cura di Sean ...