L' Hiv non esiste Così l' untore contagiava i suoi partner | più di 200 le

Un 36enne positivo all'Hiv ha rapporti non protetti : a rischio 228 donne incontrate anche via social : La polizia ha arrestato Claudio Pinti, un autotrasportatore denunciato dalla sua fidanzata che, sentitasi male nei mesi scorsi, ha scoperto di essere stata contagiata. In arrivo un appello social per rintracciare le persone che hanno avuto rapporti sessuali con lui.

Untore dell'Hiv - diffusi nome e foto : si chiama Claudio Pinti. «È negazionista - per lui il virus non esiste» : Un caso che ricorda quello dell?Untore Valentino Talluto, e che sta provocando un?enorme preoccupazione tra le donne del posto: l?uomo arrestato dalla polizia di Ancona con...

36enne positivo all'Hiv ha rapporti non protetti : a rischio 228 donne incontrate anche via social : La polizia ha arrestato un autotrasportatore denunciato dalla sua fidanzata che, sentitasi male nei mesi scorsi, ha scoperto di essere stata contagiata. In arrivo un appello social per rintracciare le persone che hanno avuto rapporti sessuali con lui.

ANCONA - ‘UNTORE’ Hiv ARRESTATO : “AIDS NON ESISTE”/ Video - ultime notizie : sono 228 le potenziali vittime : ANCONA, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: Video, ARRESTATO. ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:54:00 GMT)

Uomo positivo all'Hiv ha rapporti non protetti : a rischio 228 donne incontrate anche via web : La polizia ha arrestato un autotrasportatore 36enne denunciato dalla sua fidanzata che, sentitasi male nei mesi scorsi, ha scoperto di essere stata contagiata. In arrivo un appello social per rintracciare le persone che hanno avuto rapporti sessuali con lui.

Ha l'Hiv da 11 anni ma continua a fare sesso non protetto : 228 potenziali vittime ad Ancona : Un 35enne di Ancona, affetto dal virus Hiv, è stato arrestato con l'accusa di lesioni dolose gravissime, per avere avuto rapporti non protetti con almeno 200 partner. L'arresto è scattato dopo la denuncia dell'attuale compagna, coetanea, che ha scoperto di avere contratto la malattia. La precedente convivente dell'uomo, nella zona di Agugliano (Ancona), forse anche lei contagiata da lui, è deceduta nel novembre scorso per ...

Positivo all’Hiv fa sesso non protetto per 11 anni : 228 potenziali vittime : Affetto da Hiv, avrebbe avuto rapporti non protetti per 11 anni: 228 le potenziali vittime. Arrestato un 35enne anconetano, responsabile di lesioni gravissime dolose ai danni della sua partner, che ha sporto denuncia. I due si erano conosciuti a fine anno ad una cena ed avevano cominciato a frequentarsi assiduamente dal mese di febbraio, fino a quando la giovane, lo scorso mese, dopo una serie di specifici malesseri fisici e insospettita da ...

Ancona - malato Hiv ebbe rapporti non protetti : forse 200 vittime : Ancona, malato Hiv ebbe rapporti non protetti: forse 200 vittime Ancona, malato Hiv ebbe rapporti non protetti: forse 200 vittime Continua a leggere L'articolo Ancona, malato Hiv ebbe rapporti non protetti: forse 200 vittime proviene da NewsGo.

Ancona - arrestato ‘untore’ Hiv/ Ultime notizie - “non sono malato - l'Aids non esiste!” : la malafede del 35enne : Ancona, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: arrestato. Ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Ancona : da 11 anni con Hiv - ma aveva rapporti non protetti. Arrestato : Ancona: da 11 anni con Hiv, ma aveva rapporti non protetti. Arrestato L’uomo era sieropositivo ma non adottava nessuna precauzione. Ora si trova nel carcere del capoluogo marchigiano Parole chiave: Ancona ...

Ancona : da 11 anni con Hiv - ma aveva rapporti non protetti. Arrestato - : L'uomo era sieropositivo ma non adottava nessuna precauzione. Ora si trova nel carcere del capoluogo marchigiano

Positivo a Hiv da 11 anni - aveva rapporti non protetti : preso untore : Non adottava alcuna precauzione pur nella consapevolezza di essere Positivo al virus da diverso tempo: ora è in carcere

Sesso non protetto consapevole di avere Hiv da 11 anni - arrestato : Roma, 13 giu. , askanews, Conclusa nelle ultime ore una delicatissima indagine dalla Polizia di Stato di Ancona in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, coordinata dalla Procura della ...

Sesso non protetto con Hiv - arrestato untore : I poliziotti della squadra mobile di Ancona hanno arrestato un 'untore' del virus dell'Hiv. L'uomo aveva rapporti sessuali con i partner senza adottare alcuna precauzione sapendo di essere positivo al ...