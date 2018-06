L’hip hop nei ritratti di chi lo ha fatto

Le star del L’hip hop negli scatti di Michael Lavine : Chi non conosce Jay Z, Eminem o Kayne West alzi la mano. Uno che li conosce sicuramente molto bene è il fotografo americano Michael Lavine che negli ultimi due decenni ha realizzato alcune delle immagini più iconiche del mondo dello spettacolo e della musica. E al centro della mostra dal titolo Hip Hop History. Fotografie di Michael Lavine ci sono proprio loro, i volti più celebri della scena Hip Hop, dalla sua nascita a oggi. Tra le 30 opere ...

Bella Thorne si dà alL'hip hop con le due nuove canzoni "Goat" e "B*tch I'm Bella Thorne" : Senti un po' qua