Lettera aperta - Richiesta di incontro con il Prefetto di Trapani e proclamazione stato

Muore dopo intervento al cuore - alla famiglia arriva Lettera anonima : aperta inchiesta : La magistratura vuole vederci chiaro e fare piena luce sulla morte di Davide Colizzi, un uomo di 49 anni di Maracalagonis deceduto a fine maggio, tre giorni dopo essere stato sottoposto a un'operazione chirurgica al...

MATURITA' 2018/ Lettera aperta agli studenti candidati : siate voi stessi - con ironia e serietà : "Maturità": una scadenza temuta o agognata, un rito laico che si trascina sempre più fiacco. Ha ancora senso? La Lettera aperta ai maturandi di LUCA MONTECCHI(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Un prof: se non è più un'avventura è solo colpa nostra, di G. MereghettiSCUOLA/ Appassionarsi alla matematica, la lezione delle cicale, di S. Stucchi

Ferrovie : Lettera aperta al nuovo Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : Insomma, discutere oggi di Ferrovie, significa discutere di futuro, economia, sviluppo sociale ed interscambi culturali. Vale per tutto il mondo, ed a maggior ragione vale per la Calabria, regione ...

Lettera aperta di un gay a Matteo Salvini Video : I rappresentanti della Lega, Matteo Salvini [Video] compreso, non hanno avuto nemmeno il tempo di insediarsi al governo, che subito vengono sottoposti a un fuoco di fila di accuse di omofobia, xenofobia e fascismo. Ad andare controcorrente è lo scrittore calabrese Nino Spirlì, dichiaratamente gay e autore, tra gli altri, del romanzo ‘Diario di una Vecchia Checca’. Dal suo blog, ospitato sulle pagine dell’edizione online de Il Giornale, Spirlì ha ...

Lettera aperta a Valentino Rossi : Caro Valentino, siamo reduci da una giornata in cui, per l’ennesima volta, sei riuscito a lasciarci tutti senza parole. Non una prima fila, non una “semplice” pole, ma battere addirittura il record al Mugello! Come abbiamo scritto oggi in un post, tu sei un po’ come Alex Zanardi: non smettete mai di stupirci. C’è solo […] L'articolo Lettera aperta a Valentino Rossi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Lettera aperta a Di Maio e Salvini : Lettera aperta a Di Maio e Salvini – Signori vertici dei due partiti M5S-Lega, lo spettacolo è ormai giunto a conclusione. Buona la vostra interpretazione, di grande ira e disappunto, in perfetta sintonia con gran parte dei rispettivi elettorati e di molti degli italiani. Ma ora che la recita è finita esaminiamo, con freddezza e lucidità, l’accaduto. Non abbiamo visto di buon occhio, il forzoso incontro di Salvini con Berlusconi, ...

Bassano - Lettera aperta di Rosso : «Ecco perchè vogliamo acquistare il Vicenza» : Il presidente del Bassano Virtus spiega ai tifosi i motivi che hanno portato la proprietà a pensare di entrare nel Vicenza e di combinare le due realtà. L'articolo Bassano, lettera aperta di Rosso: «Ecco perchè vogliamo acquistare il Vicenza» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lettera aperta sulla cultura : Cerchiamo di entrare nel merito, rispondendo sinteticamente punto su punto: Leggiamo che " la cultura è un'arma potente contro il degrado " e non possiamo che concordare: più spettacoli teatrali, ...

Lettera aperta al Capo dello Stato : Caro presidente,sono Stato impressionato ieri dalla virulenza con cui ti hanno preso di mira quei due - Di Battista padre e figlio. Un misto di ignoranza e di arroganza che colpisce anche per la sua inutilità. Era chiaro a qualunque "alfabeta" della politica che di lì a qualche ora avresti convocato il professor Conte per conferirgli l'incarico.Dunque, quella intemerata era solo un'esibizione muscolare. Qualcosa che viene istintiva ...

Porto - Lettera aperta di Cammarota : delocalizzare non vuol dire chiudere o depotenziare. : Gallozzi afferma in riferimento alla produttività del Porto, una delle poche risorse vere della nostra economia. Ci è ben noto, per aver noi difeso il Porto di Salerno dall'accorpamento con Napoli in ...

Lettera aperta di Vittorio Sgarbi a Lillo Di Mauro : ... le mie "provocazioni" sono conseguenza di più remote indignazioni contro l'ignoranza e la banalità; la mia polemica sul mondo omosessuale, come può verificare dai miei spettacoli su Caravaggio e ...

Lettera aperta di un preside ai genitori : "Basta WhatsApp - parlate ai vostri figli" : La Lettera aperta di un preside ai genitori sta facendo discutere: molti favorevoli all'idea, e altrettanti contrari. "Abolite WhatsApp, parlate ai vostri figli" chiede il dirigente...

Lei Jun scrive una Lettera aperta ai suoi fan - mentre Xiaomi si adegua elle norme sulla privacy : Anche Xiaomi adegua le proprie policy relative alla Pruvacy, per rispondere alla nuova normativa europea. Nel frattempo Lei Jun scrive una lunga lettera ai fan, cercando di rispondere alla domanda "Chi è Xiaomi e che cosa sta cercando?" L'articolo Lei Jun scrive una lettera aperta ai suoi fan, mentre Xiaomi si adegua elle norme sulla privacy proviene da TuttoAndroid.