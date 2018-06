Lega | fondi sospetti dal Lussemburgo | blitz Gdf a Bolzano Perquisizioni alla sede

Fondi Lega - perquisizioni nelle filiali di Bolzano e Genova della Sparkasse : Blitz della guardia di finanza nella sede della Sparkasse di Bolzano, la cassa di risparmio dell'Alto Adige, nell'ambito dell'inchiesta sul riciclaggio dei Fondi della Lega.Le fiamme gialle hanno acquisito tutta la documentazione sul flusso di denaro in entrata e in uscita di questi anni e riconducibili a conti del Carroccio.Le fiamme gialle di Genova hanno perquisito anche una filiale della Sparkasse a Milano, sempre nell'ambito dell'inchiesta ...

I sospetti dei pm sui fondi della Lega : “I rimborsi-truffa tornano dall’estero” : L’assist è arrivato quando l’indagine pareva arenarsi, e sembra la chiusura d’un cerchio. Una fiduciaria del Lussemburgo ha segnalato a Bankitalia che, nei mesi scorsi, sono rientrati nel nostro Paese tre milioni di euro colLegati ad attività di esponenti o simpatizzanti della Lega. E quel report, tecnicamente su un’«operazione sospetta», è ora nel...

Reddito di cittadinanza - l'esperto della Lega per aiutare Di Maio : "I fondi ci sono" : Il Reddito di cittadinanza fa discutere sin dalla sera del 4 marzo: la prima e più forte promessa elettorale del Moviento 5 stelle diventerà realtà a breve secondo Luigi Di Maio. Ma i...

Migranti - all'Europa piace il contratto Lega-5 Stelle : bene i rimpatri e fondi per ampliare i centri di permanenza : Promossa l’idea di accelerare i rimpatri dei 600 mila stranieri ai quali è stata rifiutata la protezione. E di rafforzare il «trattenimento» fino a 18 mesi nei centri di «detenzione» creati dalla recente legge Orlando-Minniti

Dalla Provincia assegnati fondi per la strada provinciale che colLega uscita A14 alla città-zona industriale : Il sindaco infine ribadisce: "Non molleremo e insisteremo affinché gli interventi vengano completati vista l'importanza strategica di questa strada per l'economia industriale non solo per il ...

Pedofilia nella Chiesa - parte una raccolta fondi per pagare spese Legali al cardinale Pell : Pedofilia nella Chiesa, parte una raccolta fondi per pagare spese legali al cardinale Pell Il cardinale australiano George Pell, l’ex “ministro delle finanze” del Vaticano, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di abusi sessuali a minori. Per sostenere le costose spese legali del penalista che lo difende, l’arcidiocesi di Sydney sta pubblicando diversi annunci […] L'articolo Pedofilia nella Chiesa, parte una raccolta fondi per ...

Primo Convegno Nazionale Etica - Legalità - Fondi Europei & Finanza : Interverranno professionisti del sistema Bancario, del mondo Scientifico e Universitario, oltre ad alcuni dell'Associazionismo delle Imprese e del mondo Sindacale. Ufficio Stampa: Martini's ...

M5s - la battaglia per i fondi europei della nuova Lega sud : Dal punto di vista elettorale, tanto più dopo la sconfitta in Friuli Venezia Giulia, il Meridione è sempre più strategico per il movimento di Di Maio. Che oggi è sul piede di guerra per il pericolo che l’Italia veda sfuggire 6 miliardi, di cui circa 4 proprio al Sud: la Commissione europea presenta ai governi la sua proposta sul nuovo quadro finanziario dell’Unione, che dovrebbe ripartire un budget di 1.020 miliardi nei sette anni dal 2021 al ...

Omicidio Carlo Macro - al via raccolta fondi per le spese Legali : 'Roma violenta'. Quel che era il titolo di un film poliziottesco di metà anni '70, oggi rappresenta la dura e cruda realtà che ci pone davanti a una serie di notizie di cronaca nera cui siamo quasi assuefatti. Bastano quattro anni perché un delitto efferato, come quello del 33enne Carlo Macro , finisca nel dimenticatoio e torni d'attualità solo per il disperato grido ...

Maurizio Martina : "Se M5S chiude definitivamente alla Lega - il Pd si impegna ad approfondire un percorso comune" : "Abbiamo detto a Fico una cosa: dopo 50 giorni di questa situazione che abbiamo tutti osservato e vissuto di impossibilità ad arrivare ad una proposta di governo, noi siamo disponibili a valutare il fatto nuovo se verrà confermato in queste ore e cioè la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega". Lo afferma Maurizio Martina, reggente del Pd al termine dell'incontro con Fico."Ci impegniamo ad approfondire questo ...

Legalità : Cgil e Silp - applicare protocollo Antoci a progetti finanziati con fondi Ue : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "applicare il metodo del 'protocollo Antoci', ormai parte integrante del Codice antimafia, a tutti i progetti finanziati con fondi europei, affermando così la piena Legalità nell’ambito della programmazione dei fondi comunitari". E’ la richiesta lanciata da Cgil e Silp