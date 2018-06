Lega elegge Rampelli | Fdi | vicepresidente Camera | D' Incà Questore

Casapound elegge un consigliere ad Aosta - boom della Lega Video : Le ultime elezioni regionali in Valle d'Aosta, nonostante l'affluenza alle urne fosse bassa circa il 65%, 8 punti di meno rispetto alle ultime, ha fornito elementi importanti sul clima politico che si respira in Italia. Salta subito all'occhio che tra gli eletti in consiglio regionale manca la rappresentanza di due partiti molto importanti, ovvero il Pd e Forza Italia anche Fratelli d'Italia. boom della Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia ...