Lega e Sparkasse | Sansa del Fatto e altri due cronisti identificati e trattenuti dalla

ilfattoquotidiano

: Bolzano, perquisizioni in corso alla Sparkasse I pm cercano in Trentino i soldi della Lega Tre milioni rientrati in… - petergomezblog : Bolzano, perquisizioni in corso alla Sparkasse I pm cercano in Trentino i soldi della Lega Tre milioni rientrati in… - Agenzia_Ansa : Fondi Lega, blitz della Guardia di finanza nella sede Sparkasse Bolzano. Perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta s… - fattoquotidiano : Bolzano, perquisizioni alla sede centrale della Sparkasse: i pm cercano i soldi della Lega arrivati dal Lussemburgo -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Questa mattina tre giornalisti genovesi, Ferrucciode IlQuotidiano, Marco Preve de La Repubblica e Matteo Indice de La Stampa, inviati a Bolzano per seguire l’indagine della Procura di Genova sui flussi finanziari della, sono statiGuardia di Finanza, convocati ein caserma per tre ore per rispondere, su richiesta della procura genovese, di alcuni articoli sull’inchiesta pubblicati oggi. Ecco quello dele soldi dal Lussemburgo: i pm cercano a Bolzano i milioni del Carroccio rientrati in Italia. Fnsi, Associazione Ligure Giornalisti, Ordine Ligure dei Giornalisti e GruppoLiguri condannano, in una nota, “il comportamento intimidatorio messo in atto da magistratura e polizia giudiziaria nei confronti dei colleghi impegnati a illuminare una delle vicende più oscure di questi ultimi anni, riportando ...