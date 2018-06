Le tasse più assurde del mondo

VISCO : “OK CALO tasse - MA ATTENTI AL BILANCIO”/ Il numero uno di Bankitalia "Mai passi più lunghi della gamba" : Bankitalia, Ignazio VISCO: “Ok CALO TASSE, ma ATTENTI al bilancio. Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi”. L'intervista al governatore della Banca d'Italia(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Salvini : «Meno tasse a chi paga di più». E poi : «Cie chiusi - basta migranti in giro» : Il ministro dell’Interno torna a parlare di riforma fiscale, pensioni e migranti. Intanto il segretario generale Stoltenberg risponde alle intenzioni del neonato governo sul dialogo con la Russia

Food delivery - consigliere Piemonte : “Da Foodora e Deliveroo niente tasse - più controlli”. Ma le due aziende si difendono : Alcune delle principali aziende di “Food delivery” pagano poche decine di migliaia di euro di Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive. Due non hanno pagato niente perché dai loro bilanci emergono valori di produzione addirittura negativi. Lo denuncia un consigliere regionale di Liberi e uguali in Piemonte, Marco Grimaldi, chiedendo alla Regione di attivare dei controlli per capire se dietro possa esserci un’elusione fiscale attuata ...

Salvini : "E' giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse" | Scoppia la polemica : La replica del vicepremier: "Non ho mai detto quella frase, ma che se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più"

Salvini : “Flat tax? Tutti paghino meno tasse!”/ “Più soldi nelle tasche di italiani ricchi e poveri" : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare Tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:02:00 GMT)

SALVINI : “FLAT TAX? CHI GUADAGNA DI PIU' PAGHI MENO tasse”/ Pd all'attacco - Martina : "Daremo battaglia" : Matteo SALVINI difende la flat tax: "è giusto che chi GUADAGNA di più PAGHI MENO tasse, non è iniqua ma può aiutare tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:47:00 GMT)

Salvini : «Meno tasse a chi paga di più» : Il ministro dell’Interno torna a parlare della futura riforma fiscale, di pensioni e migranti. Intanto il segretario generale Stoltenberg risponde alle intenzioni del neonato governo sul dialogo con la Russia|

Governo - Salvini : 'E' giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse' - Scoppia la polemica : Un discorso che suggerisce il tanto criticato principio secondo cui è bene che i ricchi paghino meno tasse perché, avendo più mezzi, investono di più e rimettono in moto l'economia del Paese. La ...

Salvini sulla Flat tax : «Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse» : «È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più... L'importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di...

Salvini : “Flat tax? Chi guadagna di più paghi meno tasse”/ Pd - “la Lega cambia la trama di Robin Hood” : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:43:00 GMT)

Flat tax - Salvini : chi guadagna di più deve pagare meno tasse : Perché il problema del nostro paese 'è che le esportazioni vanno bene grazie ai nostri eroici imprenditori, che nonostante tutto e tutti tengono alto il made in Italy nel mondo, ma devono tornare a ...

Flat tax - Matteo Salvini : "Chi guadagna di più deve pagare meno tasse" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io su Radio Rai 1 e, a domanda diretta, ha fornito qualche precisazione sulla discussa Flat tax che il centrodestra sosteneva da tempo e che è stata inserita nel contratto di governo firmato insieme al Movimento 5 Stelle.Le parole di Salvini sono piuttosto chiare:È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più. L'importante è ...

Salvini e le tasse : “È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse” : «È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più. L’importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Il nostro obiettivo è che tutti riescano...

Flat tax - Salvini : “Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse” : Matteo Salvini, intervenuto su Radio anch'io, spiega il perché della Flat tax: "Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più". .Continua a leggere