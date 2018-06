Le azzurre non si fermano

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Rep. Dominicana in DIRETTA. azzurre - non fermatevi! Bisogna vincere per sperare : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Rep. Dominicana in DIRETTA. azzurre - non fermatevi! Bisogna vincere per sperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam (Paesi Bassi) le Azzurre scenderanno in campo per affrontare la compagine caraibica partendo con tutti i favori del pronostico: le ragazze del CT Davide Mazzanti, dopo le imprese confezionate contro Serbia e Olanda, non possono più fermarsi e sono chiamate a centrare la quinta vittoria consecutiva nel ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia non lascia scampo alla Serbia - le azzurre si impongono 3-2 e sognano la Final Six : La Nazionale italiana di Mazzanti stende la Serbia con il punteggio di 3-2, sognando la qualificazione alla Final Six Nel quarto round della Volleyball Nations League la nazionale italiana femminile ha sconfitto la Serbia 3-2 (19-25, 25-21, 25-21, 18-25, 15-13), al termine di una lunga battaglia. Un successo preziosissimo per le ragazze di Davide Mazzanti, soprattutto in chiave qualificazione alla Final Six: la nazionale tricolore si trova ora ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Russia - le pagelle delle azzurre. Non basta la scossa di Bosetti-Sylla - quarta sconfitta consecutiva : L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 3-0 incappando così nel quarto ko consecutivo nella Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno faticato nei vari fondamentali, di seguito le pagelle delle ragazze che sono scese in campo. SERENA ORTOLANI: 6. L’opposto riesce ad andare in doppia cifra (14 punti), a tratti trascina le compagne anche se il 25% in fase offensiva è davvero troppo poco per una veterana del ...

Fisi : Feberica Brignone guida le rossonere convocato per le nazionali femminili azzurre : ...Gialle Allenatore Responsabile Rulfi Gianluca Preparatore Atletico Tavola Marcello Fisioterapista da definire Skiman Ditta Sbardellotto Mauro Ski Man Ditta Brunelli Federico Gruppo Coppa del Mondo ...

Scherma – Fioretto femminile : le azzurre non sbagliano un colpo a Shanghai - tutte qualificate per il main draw : Le dodici azzurre impegnate nella tappa di Fioretto femminile a Shanghai hanno staccato tutte il pass per il tabellone principale En plein del Fioretto femminile azzurro sulle pedane di Shanghai dove ha preso il via il Grand Prix FIE. Il primo turno del tabellone principale che scatterà nella notte italiana tra sabato e domenica, vedrà infatti protagoniste tutte e dodici le atlete italiane. Alle già ammesse di diritto nel main draw Arianna ...

Internazionali d'Italia Roma 2018 : il sorteggio aiuta le azzurre. Primo turno non complicato - aspettando Giorgi dalle qualificazioni : La numero 274 del mondo, bravissima a vincere il torneo delle pre-qualificazioni, vivrà questa esperienza senza nulla da perdere e con la giusta spensieratezza. Un'occasione per fare esperienza nella ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il sorteggio aiuta le azzurre. Primo turno non complicato - aspettando Giorgi dalle qualificazioni : Se il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2018 è stato davvero poco benevolo al maschile, si può dire il contrario per quanto riguarda le quattro azzurre presenti in tabellone. Nessuna di loro ha pescato una testa di serie, dunque con la possibilità di giocarsi la possibilità di centrare la qualificazione al secondo turno. Sara Errani farà il suo esordio nel torneo Romano contro l’ungherese Timea Babos, numero 41 del mondo e con ...

Non solo Roma - anche le azzurre fanno l’impresa : il Mondiale è vicino : Cerchio rosso sul calendario. Il calcio italiano etichetta il 10 aprile come una giornata da ricordare: non solo per la pazzesca rimonta della Roma sul Barcellona che monopolizza le prime pagine di tutti i quotidiani sportivi, ma anche per la splendida vittoria dell’Italia femminile che batte 2 a 1 il Belgio e ipoteca quella qualificazione al Mondiale che manca alle azzurre da ben vent’anni. Poco prima del fischio d’inizio ...