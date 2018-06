eurogamer

: Le azioni di Nintendo crollano dopo il suo Direct all'E3 #Nintendo - Eurogamer_it : Le azioni di Nintendo crollano dopo il suo Direct all'E3 #Nintendo - Salvo_Fontana : RT @Everyeye: Le azioni di Nintendo sono crollate dopo il Direct E3 2018 - Everyeye : Le azioni di Nintendo sono crollate dopo il Direct E3 2018 -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Le fiere di settore sono diventate ormai ben più che semplici marchette commerciali in cui mostrare ai videogiocatori cosa bolle in pentola.Lo possiamo comprendere dalla reazione dei mercati in seguito aldell'E3, il quale a quanto pare non ha sortito l'effetto sperato. Infatti i titoli in borsa disono calati a picco, e questo si traduce in ingeti perdite per gli investitori, perdite dovute ad una conferenza che non ha smosso il pubblico come ci si sarebbe aspettato.I giochi mostrati aldimostrano comesi stia leggermente allontanando dal target fissato inizialmente: infatti i titoli di punta per il natale 2018 saranno solo due: Pokémon: Let's Go e Super Smash Bros. Ultimate, gioco dall'indiscussa qualità tecnica ma che, a quanto pare, non è bastato.Read more…