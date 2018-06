Lazio | la mossa di Tare | in arrivo il primo colpo dell’estate

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juve ntus e Napoli. L’ Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

Calciomercato Lazio - ecco il sostituto di Felipe Anderson - doppia mossa per l’attacco : Calciomercato Lazio – Manovre in attacco in casa Lazio, in particolar modo la dirigenza biancoceleste attivissima nelle ultime ore. Movimento in uscita, quasi definita la cessione di Felipe Anderson al West Ham, accordo di massima sulla base di 30 milioni più 8 di bonus, vicinissima alla richiesta del club biancoceleste. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è stato individuato il sostituto, si tratta ...