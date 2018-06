Lavoro | in Sicilia 10mila occupati in meno | Cgil ' Mercato non dà sufficienti risposte' 2

Lavoro : in Sicilia 10mila occupati in meno - Cgil 'Mercato non dà sufficienti risposte' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Un quadro "a luci e ombre". Così la Cgil Sicilia commenta i dati dell'Istat sull'andamento del mercato del Lavoro nel primo trimestre 2018 in raffronto con lo stesso periodo del 2017. In Sicilia gli occupati diminuiscono di 10mila unità, passando da 1.358 mila a 1.348

RIschio stress Lavoro correlato - l'allarme della Uilpa sicilia : : ... inficiata dalle condizioni degli ambienti di lavoro e dall'esiguità degli organici che non vengono reintegrati a causa del turn over imposto dalla politica. "Alla luce di tutto questo " si legge in ...

“SISTEMA MONTANTE” - EX LEADER INDUSTRIALI SICILIA/ Caltanissetta “posti di Lavoro in cambio di info riservate” : Corruzione, arrestato Antonello Montante: "spiava le indagini di magistrati e polizia". L'imprenditore ed ex presidente di Sicindustria ai domiciliari: i nomi dei 22 indagati(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:45:00 GMT)

Donne e Lavoro - il Sud Italia maglia nera UeLa Sicilia peggio di tutte : le occupate al 29 - 2% : Dalle tabelle Eurostat esce un quadro impietoso dell'impiego nel nostro Paese: le ultime 4 regioni in Europa per tasso di occupazione femminile sono la Sicilia, la Campania, la Calabria, e la Puglia. Quindi la Mayotte, regione d'oltremare francese.

Donne e Lavoro - alla Sicilia la maglia nera tra le regioni Ue : occupate il 29 - 2% : Ci sono quattro regioni italiane agli ultimi quattro posti della classifica Ue per occupazione femminile: sono Sicilia , 29,2%, , Campania , 29,4%, , Calabria , 30,2%, , Puglia , 32%, . Lo dice l'...

Sicilia : redditi Ars - dalla stacanovista politica alla grillina al primo Lavoro (2) : (AdnKronos) - "L'ho creata partendo da zero, oggi è ramificata in 78 province e 18 regione con oltre mille sportelli e circa 650 dipendenti". Un bel risultato per il parlamentare che adesso punta alla poltrona di sindaco di Messina alle prossime amministrative. "Prediligo l'attività sul territorio a

Sicilia : redditi Ars - dalla stacanovista politica alla grillina al primo Lavoro : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "Credo che non ci sia nulla di cui vergognarsi. Non ho motivo né di giustificarmi né di vantarmi". Cateno De Luca, il 'Paperone' dei deputati dell'Assemblea regionale Siciliana, al clamore mediatico ci è abituato. "Dopo 17 procedimenti penali e due arresti, da cui sono

