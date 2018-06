L’auto si schianta al casello e il passeggero viene sbalzato fuori | le immagini

Al cellulare mentre guida - si schianta contro L’auto di Rebecca - incinta all’ottava mese - e la uccide : Al cellulare mentre guida, si schianta contro l’auto di Rebecca, incinta all’ottava mese, e la uccide Craig Scott, uomo d’affari gallese di 51 anni, si è schiantato contro l’auto di Rebecca Evans, uccidendo lei e il bambino che portava in grembo. Nell’incidente è rimasto ferito gravemente anche il figlio di 2 anni della donna. L’uomo […] L'articolo Al cellulare mentre guida, si schianta contro l’auto di Rebecca, ...

Al cellulare mentre guida - si schianta contro L’auto di Rebecca - incinta all’ottava mese - e la uccide : Craig Scott, uomo d'affari gallese di 51 anni, si è schiantato contro l'auto di Rebecca Evans, uccidendo lei e il bambino che portava in grembo. Nell'incidente è rimasto ferito gravemente anche il figlio di 2 anni della donna. L'uomo aveva terminato una chiamata al cellulare solo 14 secondi prima della tragedia e aveva superato il limite di velocità.Continua a leggere

Tesla - una Model S si schianta contro camion pompieri. L’autopilot era inserito? : Altro schianto per una vettura Tesla, altro giro sulle pagine dei principali quotidiani mondiali: bisogna ammettere che la marca americana è decisamente sotto la lente di ingrandimento nell’ultimo periodo. Questo perché, spesso e volentieri, gli incidenti che coinvolgono le auto di Elon Musk sono causati da malfunzionamenti del sistema di guida semiautonoma o presunti tali, come in questo caso. Da qui la moltitudine di dubbi di pubblico e ...

Si schianta in motocicletta contro L’auto dell’amico - Rudy muore a 26 anni : I due erano usciti per una serata con altri amici ma nel tragitto si sono improvvisamente scontrati e per il 26enne non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Foggia - perde il controllo delL’auto e si schianta contro un muretto : Giuseppe muore a 19 anni : Giuseppe Orsitto, 19 anni, è la vittima di un incidente stradale verificatosi sabato notte a Foggia: il giovane, da solo alla guida della sua Ford Mondeo, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muretto di una casa privata. Ancora ignote le cause, ma per gli inquirenti potrebbe essersi trattato di malore o colpo di sonno.Continua a leggere