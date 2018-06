Latte | Coldiretti | “Nel 2018 +5% dell’export lattiero caseario”

Latte - Coldiretti : “In Calabria positivo il trend qualità-quantità” : “Il Latte prodotto in Calabria negli ultimi anni registra una crescita costante, cosi’ come piu’ alto e’ il prezzo liquidato agli allevatori calabresi se confrontato con le altre regioni. Tale risultato e’ dovuto principalmente al lavoro che viene svolto nell’ambito dell’unica Organizzazione di produttori di settore, esistente in Calabria: l’Assolac”. E’ quanto si afferma in un ...

Giornata Mondiale del Latte - Coldiretti : mai così tanto formaggio italiano consumato all’estero : Mai così tanto formaggio italiano è stato consumato all’estero come nel 2018 che ha fatto segnare un record storico con l’aumento dell’8% in quantità rispetto al 2017 in cui ne sono stati consumati all’estero ben 412 milioni di chili. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti su dati Istat relativi ai primi due mesi dell’anno diffusa in occasione della Giornata Mondiale del Latte indetta dalla Fao il 1 giugno per ricordare l’importanza ...

Giornata mondiale del Latte - Coldiretti : burro alla riscossa con l’aumento del 12 - 5% : burro alla riscossa con l’aumento del 12,5% della spesa nel carrello delle famiglie italiane nel 2017 dovuta anche al riconoscimento di positive proprietà da parte di recenti studi scientifici che hanno fatto cadere pregiudizi nei confronti di un prodotto che viene oggi percepito come più naturale e salutare di altri. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata per la Giornata mondiale del latte del 1 giugno. Un appuntamento che ...

Coldiretti : "Stop al far west sul prezzo del Latte" : ... fondamentale per la nostra economia". Il comparto in Piemonte registra una produzione lorda vendibile di 390 milioni, conta 2000 aziende produttrici con circa 8000 addetti e 51 specialità di ...

Latte : Coldiretti Padova - stop al Far West su prezzi e contratti (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In progresso anche il Latte spot (quello venduto al di fuori dei normali contratti di fornitura) che alla Borsa di Lodi, principale piazza di riferimento italiana, ha ripreso a crescere con un balzo di quasi il 7% nell’ultimo mese. Come se non bastasse mai così tanto form

Latte : Coldiretti Padova - stop al Far West su prezzi e contratti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Le recenti difficoltà sono dovute anche alla pratica fuori legge ma ancora in uso di stipulare intese verbali e di durata inferiore ai 12 mesi. Chiediamo perciò l’intervento degli organismi di controllo del Ministero delle Politiche Agricole insieme all’attivazione di tu

