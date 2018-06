L' Aquarius in rotta per Valencia

Ore 21 - Aquarius sulla rotta verso la Spagna : «Ora pensiamo positivo» : CATANIA - Migranti. Li abbiamo visti sbarcare mille e mille volte in qualche punto della Sicilia. I loro viaggi sono cominciati da luoghi poverissimi, tutti alla fine del mondo. Le loro storie si sono incrociate prima in Libia e poi in mezzo al Mediterraneo. Ma stavolta - oggi - la loro sorte segue direzioni diverse. In 629 sono in viaggio e arriveranno a Valencia ...

Aquarius - il governo : “Li accompagneremo a Valencia”. Dalla nave : “Rotta Spagna idea folle” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine del vertice di governo a Palazzo Chigi, spiega che la Marina militare e la guardia costiera accompagneranno la nave Aquarius a Valencia in pochissimi giorni. Ma Dalla nave l'idea di arrivare fino in Spagna viene considerata "folle" e rischiosa per equipaggio e migranti a bordo.Continua a leggere

Aquarius senza meta - fa rotta verso nord. Conte : "Italia lasciata sola" : Il destino della nave Aquarius, con oltre 600 migranti a bordo, è ancora un punto di domanda. Il mondo politico si spacca dopo la presa di posizione di Matteo Salvini, che si prende la scena come "uomo forte " del...

Salvini 'dirotta' la nave Aquarius : "Sbarchino a Malta". La Valletta : "Non è di nostra competenza" : 20:30 - Nel dibattito si è inserito anche Luigi De Magistris che, parlando a nome della città di Napoli, si è detto pronto ad accogliere la nave Aquarius: "Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, senza soldi, per salvare vite umane".Se un Ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte,bambini,anziani,esseri umani,il porto di Napoli è pronto ad accoglierli.Noi siamo umani,con un cuore grande.Napoli è pronta,senza ...

Aquarius - dov'è la nave migranti : la rotta in tempo reale : La nave Aquarius con 629 migranti a cui Salvini ha negato l'approdo nei porti italiani si trova a poche miglia da Malta . Se ne può seguire la rotta nella mappa interattiva qua sotto del sito ...

Migranti - ecco la rotta della nave Aquarius : Per ingrandire o rimpicciolire la mappa, usare la rotellina del mouse o le gesture sul trackpad. Sui dispositivi mobili, le dita come in ogni altra app. Per scorrere la cartina, è sufficiente ...