L’app per la fotocamera ASUS PixelMaster riceve l’integrazione con Google Lens

“Era paralizzata e non parlava”. La scoperta dei medici e L’appello disperato della mamma : “Controllate anche voi i vostri figli” : In un post su Facebook, ampiamente condiviso ormai in tutto il mondo, una mamma ha lanciato un vero e proprio allarme avvertendo tutti i genitori affinché non si ritrovino a vivere una situazione come la sua e di sua figlia. Kailyn, la bambina, si è svegliata e aveva difficoltà anche solo a parlare. La madre l’ha portata al centro medico dell’Università del Mississippi e i medici, dopo aver effettuato degli esami del sangue e una ...

Spazio - L’appello della Cina : “Servono 150 fisici per la caccia ai neutrini” : Cercasi 150 fisici disperatamente, da impiegare nei prossimi tre anni nella caccia ad alcune delle particelle più elusive dell’Universo, i neutrini: a lanciare questo appello sono i ricercatori cinesi che partecipano alla collaborazione internazionale ‘Juno‘, il super esperimento da 20 mila tonnellate e 300 milioni di dollari in costruzione in Cina, a cui l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica ...

L’appello di Berlusconi agli italiani : “Grillini pericolosi - rilancio Forza Italia per combatterli” : In una lunga lettera inviata al Corriere della Sera, Silvio Berlusconi lancia un appello agli Italiani: "Io credo che quest’Italia debba tornare a far sentire la sua voce, una voce credibile in Europa e sui mercati internazionali. Il suo momento, il nostro momento, verrà molto presto, appena le ricette economiche dei grillini avranno rivelato la loro impraticabilità e la loro pericolosità".Continua a leggere

L’applicazione per gli aggiornamenti di sistema della EMUI è arrivata sul Play Store : L'applicazione "System update" della EMUI, già presente sui dispositivi Huawei e Honor, sbarca sul Google Play così da poter ricevere aggiornamenti più costanti. L'articolo L’applicazione per gli aggiornamenti di sistema della EMUI è arrivata sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Migliorato L’approccio con le HyperSoft ma la Ferrari è stata più veloce” : Valtteri Bottas è soddisfatto del secondo tempo delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il finlandese della Mercedes si è dimostrato più veloce del compagno di squadra Lewis Hamilton (4°) e guarda a domani con fiducia. “Abbiamo migliorato l’approccio con le HyperSoft. Ho spinto al massimo nel primo tentativo nel Q3 ma non è stato sufficiente per fare meglio della Ferrari. Oggi, la Rossa era ...

Procedimento sommario di cognizione e decorrenza del termine per L’appello : La Cassazione del 6.6.2018 n. 14478 ha affermato che in consonanza con la natura accelerata del Procedimento sommario di cognizione e con la disposizione dell'art. 702 quater cpc che fa decorrere il termine per l'appello dalla comunicazione, che anche in riferimento a tale rito il termine per appellare contro l'ordinanza pronunciata in udienza e inserita a verbale, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell'udienza stessa, con ...

L’app Chiamate perse offre gratuitamente il servizio “ti ho cercato” : Chiamate perse è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente la funzionalità "ti ho cercato" senza dover pagare nulla all'operatore telefonico. L'app offre la possibilità di ricevere una notifica push per ogni chiamata persa quando siete occupati o non raggiungibili per mezzo di un trasferimento di chiamata verso il risponditore automatico dello sviluppatore. L'articolo L’app Chiamate perse offre gratuitamente il servizio ...

GOGOSOUND - L’app per andare ai concerti in compagnia : Indietro 6 giugno 2018 2018-06-06T15:07:38+00:00 ROMA – “Non sai con chi andare al concerto? Prova GOGOSOUND“, con questo spirito nasce una nuova applicazione per cellulari tutta lucana. Si tratta di una app, pronta per l’estate, di carpooling pensata per chi ama la musica. In particolare l’applicazione aiuta a trovare amici e amiche per i concerti, condividere […] L'articolo GOGOSOUND, l’app per andare ai concerti in compagnia proviene da ...

Balotelli show : staffilata a Salvini ed apertura alL’approdo al Torino! : Mario Balotelli alle prese con il calciomercato, lo svincolato Super Mario alla ricerca di una nuova squadra dove dar spettacolo Mario Balotelli è tornato a parlare, di sè stesso e del calciomercato. Il centravanti della Nazionale, attualmente svincolatosi dal Nizza, si appresta a vivere un’estate caldissima sul fronte mercato, dato il suo status di parametro zero. Durante la presentazione del libro “Demoni” di Alessandro ...

L’app Segreteria Visiva Iliad permette di gestire la segreteria e visualizzare i contatori per chiamate - SMS e GB : segreteria Visiva Iliad è un'applicazione ufficiale che permette ai clienti di accedere ai messaggi vocali della loro segreteria nell’ordine desiderato e di archiviare e inoltrare i messaggi con semplicità. Tramite l'account è possibile visualizzare anche i contatori per chiamate, SMS e GB previsti dall’offerta Iliad e il credito residuo. L'articolo L’app segreteria Visiva Iliad permette di gestire la segreteria e visualizzare i contatori ...

Google testa alcune modifiche grafiche per L’app YouTube : Il team degli sviluppatori di YouTube sta testando una nuova versione dell'app con la quale è stata implementata qualche modifica alla schermata iniziale L'articolo Google testa alcune modifiche grafiche per l’app YouTube proviene da TuttoAndroid.

Google Lens pianifica l’espansione - ed è già integrato nelL’app fotocamera di Sony Xperia XZ2 - XZ2 Compact e XZ2 Premium : Tramite un aggiornamento all'app Google di queste ore, Sony ha già mandato a regime Google Lens sulla fotocamera stock della più recente linea di flagship L'articolo Google Lens pianifica l’espansione, ed è già integrato nell’app fotocamera di Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium proviene da TuttoAndroid.

Microsoft dismette L’app di Groove Musica per Android e iOS e invita ad utilizzare Google Play Music oppure iTunes : Con la dismissione di Groove Music Pass e la sezione “Musica” del Microsoft Store in favore di una partnership con Spotify dalla dubbia utilità, anche le app ufficiali per Android e iOS sono cominciate a diventare un po’ obsolete. In realtà possono attualmente comunque essere utilizzate per l’ascolto di brani salvati su OneDrive ma, dato che questa è la sua unica funzionalità attiva e funzionante, è evidente che si tratta ...

Governo - L’appello di Padellaro : “Spero non si torni al voto. Basta polemiche sui social”. Poi avverte il M5s : “Occhio a Salvini” : Antonio Padellaro alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico commenta la situazione politica: “Nessuno vuole che le cose si mettano male, che si torni al voto ad ottobre. Sarebbe uno smacco per la democrazia. Se si esce dal vicolo cieco per qualche tempo Di Maio, Salvini, Di Battista eccetera provino a non produrre frastuono di fondo sui social”. Poi avverte: “Il Movimento 5 Stelle deve ...