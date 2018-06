L' app che ti trova il parcheggio libero

Le migliori funzionalità di iOS 12 che apple non ha annunciato : Apple ha recentemente presentato una serie di nuove funzionalità per iOS 12, il software che alimenterà i suoi dispositivi a partire da settembre. Ma il gigante della tecnologia ha incluso numerosi aggiornamenti utili che non ha menzionato durante la conferenza degli sviluppatori della scorsa settimana. Apple non svela tutto di iOS 12 La scorsa settimana Apple ha presentato alcuni dei principali cambiamenti al suo software al WWDC, ...

Uomo positivo all'Hiv ha rapporti non protetti : a rischio 228 donne incontrate anche via web : La polizia ha arrestato un autotrasportatore 36enne denunciato dalla sua fidanzata che, sentitasi male nei mesi scorsi, ha scoperto di essere stata contagiata. In arrivo un appello social per rintracciare le persone che hanno avuto rapporti sessuali con lui.

Russia 2018 : ecco le ultime amichevoli prima dell’inizio dei Mondiali - poker di Polonia e Giappone : La Polonia e il Giappone vincono rispettivamente per 4-0 e 4-2 le rispettive amichevoli preMondiali che li opponevano a Lituania e Paraguay. I polacchi, trascinati da un grande Robert Lewandowski, sono andati sul velluto: il centravanti del Bayern Monaco è stato autore di una doppietta, battendo il portiere Bartkus al 19′ e al 33′. Nella ripresa Kownacki e Blaszczykowski hanno chiuso i conti rispettivamente al 26′ e al ...

L’uomo che aveva preso due ostaggi in un appartamento di Parigi è stato arrestato - gli ostaggi sono stati liberati : L’uomo che oggi pomeriggio aveva preso due ostaggi in un appartamento del 10º arrondissement di Parigi è stato arrestato dopo quattro ore di stallo con la polizia francese, che aveva circondato il palazzo in rue des Petites-Stables. Non si conoscono ancora The post L’uomo che aveva preso due ostaggi in un appartamento di Parigi è stato arrestato, gli ostaggi sono stati liberati appeared first on Il Post.

Incendia un'auto e una moto poi scappa. Ecco le immagini che lo inchiodano : E' stato immortalato dalle telecamere ed è così finito in manette un cinquantenne italiano accusato di aver dato fuoco ad un'auto e a una moto. Il fatto è accaduto alle spalle della Stazione Cadorna, a Milano. ...

Inter - ritiro estivo ad appiano Gentile : si comincia il 9 luglio - prima amichevole col Lugano : Una nuova, importantissima stagione al via, quella del ritorno in Champions League: l'Inter è pronta a ricominciare a lavorare. La società nerazzurra ha annunciato date e luoghi del ritiro estivo in ...

Vero il numero Plastic Radar di Greenpeace su Whatsapp? A cosa serve e perché aderire : In queste ore sta spopolando la segnalazione del numero Plastic Radar di Greenpeace, ossia di un servizio WhatsApp attraverso il quale segnalare la presenza di materiale Plastico appunto sulle spiagge, sui fondali del mare e che pure galleggia sulla superficie. Normale che ci chieda se il numero +39 342 3711267 è realmente funzionnte e a cosa serva nello specifico, visto che il messaggio in circolazione pure su Facebook che lo promuove non è ...

“Era paralizzata e non parlava”. La scoperta dei medici e l’appello disperato della mamma : “Controllate anche voi i vostri figli” : In un post su Facebook, ampiamente condiviso ormai in tutto il mondo, una mamma ha lanciato un vero e proprio allarme avvertendo tutti i genitori affinché non si ritrovino a vivere una situazione come la sua e di sua figlia. Kailyn, la bambina, si è svegliata e aveva difficoltà anche solo a parlare. La madre l’ha portata al centro medico dell’Università del Mississippi e i medici, dopo aver effettuato degli esami del sangue e una ...

Vienna Cammarota fa tappa al Parco Archeologico di Naxos-Taormina : 1/5 ...

Bologna : la mappa delle università che tutelano gli studenti trans : Solo 32 atenei su 68 permettono la carriera "alias": un profilo burocratico che sostituisce il nome anagrafico con quello adottato fino all’ufficiale rettifica...

WHATSapp/ Etichette sui messaggi inoltrati : alert sulle catene di Sant'Antonio : WHATSAPP, arrivano le Etichette sui messaggi inoltrati: ecco cosa cambierà. Queste faranno capire al destinatario che il contenuto ricevuto non è stato ideato da chi l'ha inviato.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:02:00 GMT)

Stop a bitcoin - Apple bandisce le app che minano criptovalute : (Foto: Chesnot/Getty Images) Stop alle app che minano criptovalute. Con l’ultimo aggiornamento delle linee guida riservate agli sviluppatori iOS, Apple ha ufficialmente messo la parola fine al fenomeno dei software che sfruttano la potenza di calcolo dei processori per trarre profitti in questo modo. Il cambiamento, messo nero su bianco dalla casa di Cupertino dopo la messa a disposizione dell’aggiornamento iOS 12 per gli ...

Rapporto debito/Pil - perché i mini-bot sono meno efficaci dei Tsf : L’enorme debito dello Stato italiano – pari a circa 2mila 300 miliardi, ovvero al 132% del Prodotto interno lordo – è un macigno sulla strada di qualsiasi governo. Il peso del debito impedisce all’economia di svilupparsi. Come risolvere il problema? Ci sono due maniere di ridurre il Rapporto debito pubblico/Pil: la prima è di diminuire il debito; la seconda è di far crescere il Pil. La prima maniera comporta ...

Buon compleanno Gabriele Cirilli - Chiara appendino - Michela Miti… : Buon compleanno Gabriele Cirilli, Chiara Appendino, Michela Miti… …Alessandro Cattaneo, Diego Milito, Silvia Costa, Silvio Sircana, George Herbert Walker Bush, Raphael Geminiani, Mara Berni, Carlo Fracanzani, Chick Corea, Tarak ben Ammar, Nino Formicola, Alessandro Pagano, Pappi Corsicato, Francesco Renga, Alberto Ghibellini, Paolo Silvio Mazzoleni, Andrea Beccari, Francesco Piu, Andrea Guardini, Tea Ugrin… Oggi 12 giugno compiono gli anni: ...