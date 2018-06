L’annuncio di D’Alema | “Non so se tornerò nel Pd | ma di certo non mi ricandiderò mai più”

fanpage

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Massimo D'Alema, esponente di Liberi e Uguali, annuncia che non si ricandiderà mai più: "Non ci penso neanche", risponde aggiungendo: "Non so se io o Bersani torneremo mai nel Pd". D'Alema sostiene che il progetto di LeU è ancora vivo e che ora la sinistra si deve riprendere dallo stordimento delle elezioni "tutti insieme, in prospettiva".