La voce della Politica ' Il fiume che incanta' | intervento di Annibale Formica

Ue - la porta voce della Commissione blocca le domande sull’Italia a Mogherini : cronisti escono dalla sala per protesta : Il clima teso di questi giorni tra le cancelliere europee sui migranti si ripercuote anche nei rapporti fra le istituzioni europee ed i media. Alcuni giornalisti, per la maggior parte italiani, hanno abbandonato la conferenza stampa che si è tenuta oggi al Parlamento europeo a Strasburgo dopo che una portavoce della Commissione Ue ha cercato di evitare domande sui migranti e l’Italia rivolte all’Alto rappresentante Ue Federica ...

Colpo di fulmine a La prova del cuoco/ Audio - la storia di Manuel : "mi sono innamorato della sua voce " : Colpo di fulmine a La prova del cuoco : Manuel racconta come ha conosciuto quella che da tre anni è la sua attuale compagna ai microfoni di Radio Deejay.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:23:00 GMT)

Studio rivela il segreto dei violini Stradivari : “Riproducono le frequenze della voce umana” : Da uno Studio dell'università di Taiwan sui violini di Antonio Stradivari emerge che gli antichi violini italiani riproducono le frequenze tipiche delle voci umane, in grado di imitare le caratteristiche acustiche di quelle femminili da contralto.Continua a leggere

La voce della Politica Ad un bilancio 'farsa' non poteva aver seguito che un'approvazione 'farlocca' : Ad oggi, per dovere di cronaca, si è tenuta una sola riunione di Commissione dove è stato possibile ascoltare l'autocelebrazione di Pittella che è venuto a decantare le sue lodi di buon governatore ...

La voce della Politica UGL. La Sanità Lucana risulta fanalino di coda tra le Regioni italiane : La Sanità Lucana risulta fanalino di coda tra le Regioni italiane , come evidenziato da un Rapporto de la Repubblica in riferimento ai tempi di risposta alle chiamate del 118. Questo dato negativo si ...

La voce della Politica Elezioni a Castelluccio Superiore : parlano Ruggiero e Belsito : Non come fanno quelli che si nascondono o scappano, perché così facendo si lanciano messaggi negativi che screditano la Politica . Mentre noi abbiamo la necessità che cessi l'odio e che ci sia la ...

La voce della Politica DiEM25 : il coordinamento lucano presente all'assemblea nazionale : DiEM25 è un movimento con una chiara agenda progressista che pone al primo posto il welfare ed il lavoro attraverso la riconversione ecologica dell'economia e della società per superare ...

La voce della Politica Politica e lavoro - Tancredi - Ugl - : "Bisogna invertire la rotta" : ... che abbiamo la necessità di favorire la crescita dell'economia reale e non solo di quella virtuale; Significa ripartire dai punti di forza della nostra economia; Significa capire quanto sia ...

Mogliano - 'Ho spinto la bimba giù dal terrazzo : una voce mi ha detto di farlo' : confessione choc della mamma : 'Ho spinto giù la bambina, una voce mi ha detto di farlo' . Non è stato un incidente quello che domenica a Mogliano ha messo a repentaglio la vita di una piccola di nemmeno tre anni , ma un terribile ...

La voce della Politica Al via il progetto 'PLUS' per migliorare la qualità di vita ai disabili : La seconda attività prevede la creazione di uno sportello di accoglienza e ascolto gestito autonomamente dai disabili con l'obiettivo proprio di fornire assistenza all'inserimento nel mondo del ...